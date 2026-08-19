David Torres 19 AGO 2026 - 14:10h.

"El Valencia siempre va a tener un lugar en mi corazón y hay que mostrar siempre respeto"

Los tres escenarios de Marco Garcés y Claudio Giráldez con Hugo González en el Celta

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VigoHugo González se estrenará este año como jugador, a plenos poderes, del primer equipo del Celta. No es su primera aparición en Primera, donde debutó con el Valencia CF, club con el que se formó y al que se enfrentará este sábado en Mestalla ya con galones; ni tan siquiera su estreno con el Celta, pero sí la más especial. Vuelve a casa y, además, lo hace ya como un jugador de pleno derecho tras una pretemporada en la que se ha salido y en la que, a base de goles, ha convencido a Claudio Giráldez. El joven atacante canterano del Valencia CF, debutó con el primer equipo en 2023 y, después de una etapa en la que le costó encontrar continuidad, encontró en Vigo el contexto necesario para dar el salto. Su paso por el Celta Fortuna fue determinante: marcó 18 goles y fue una de las piezas clave del ascenso a Segunda División. Ahora, con 23 años, se ha ganado un sitio en el primer equipo celeste y llega a Mestalla convertido en un futbolista mucho más hecho.

Será un partido especial, no cabe duda. Y así lo reconoce un Hugo González que respeta al Valencia pero que es muy feliz en Vigo. Ante la pregunta si celebrará un gol si marca en Mestalla esta es su respuesta: "El Valencia siempre va a tener un lugar en mi corazón y hay que mostrar siempre respeto. Yo te diría que no, pero ojalá me toque marcar".

Además, Hugo González ha comentado las siguientes cuestiones:

¿Qué significa para ti que tu debut en Primera División con todas las de la ley pueda llegar precisamente ante el Valencia CF, en la ciudad donde te has criado?

Es muy especial. Es el primer partido de este año tan ilusionante y tengo muchas ganas. Además, tengo la suerte de que van a poder estar mi familia, mis amigos y toda mi gente viéndome allí. No hay nada que me haga más ilusión que poder jugar al fútbol y hacer lo que me gusta delante de ellos.

¿Tiene un punto de morbo que tu primer partido en Primera con el Celta sea en Valencia?

Me gusta. Pienso que es bonito y qué mejor que hacerlo con esta camiseta y con este grupo que somos, en la ciudad donde me he criado y donde están mi familia y mis amigos apoyándome.

Ya tienes experiencia en Primera División, después de haber jugado nueve partidos. ¿Cuánto has notado el salto de categoría en cuanto a velocidad, tiempo y espacio para pensar?

Está claro que el físico es súper importante y hoy en día el fútbol ha crecido mucho en ese aspecto. Pero también tienes que dar ese plus a nivel mental. Cada categoría te demanda un poquito más de todo hasta llegar al máximo nivel, donde tienes que darle a todo: a la cabeza, a las piernas, absolutamente a todo. No es lo mismo jugar en Primera Federación, en Segunda o en Primera División. Ese escalón se nota.

¿Qué te falta para convertirte en un jugador más completo en Primera División?

Ese ritmo. He dado un pequeño saltito, pero creo que me falta un pelín de esa continuidad y de ese ritmo que tienen muchos compañeros en Primera División. Al final eso se consigue entrenando día a día, trabajando fuerte, trabajando en el gimnasio y, sobre todo, escuchando y atendiendo mucho a lo que requiere cada acción y cada situación.

Tu debut con el Celta en Primera fue en Villarreal, en la Comunidad Valenciana. ¿Marcar tu primer gol en Valencia sería cumplir otro sueño?

Total. Sería muy bonito y ojalá sea este fin de semana.

Cuando el Celta anunció que te quedabas en el primer equipo hablaste mucho de la confianza. ¿Qué ha supuesto para ti la confianza que has recibido en Vigo?

Desde el primer día que llegué a Vigo noté una confianza por parte del club que me hizo estar a gusto, feliz y cómodo. Pienso que eso que me han hecho sentir aquí es lo que me ha llevado a ser hoy quien soy y a dar el nivel que estoy dando.

Has vivido momentos complicados: debutaste en Primera, las oportunidades desaparecieron, saliste cedido y con 21 o 22 años tuviste que volver a Primera Federación. ¿Hubo algún momento en el que pensaste que no volverías a Primera?

Está claro que se te pasan pensamientos negativos, pero tengo la suerte de vivir haciendo lo que me gusta, jugando al fútbol, que para mí es lo más bonito que hay. Y creo que sería un delito dejar de hacerlo. El fútbol da muchas vueltas y al final recompensa al que sigue trabajando y no se rinde. Hoy estoy en el primer equipo del Celta y tengo que aprovechar esta oportunidad para que no vuelva a pasar lo mismo.

Esta temporada no solo supone tu regreso a Primera, sino también poder disputar competición europea. ¿Cómo afrontas ese reto?

No hay nada más bonito que ir por Europa y por el mundo representando a un club como el Celta.

¿Y cómo te ves tácticamente? Has jugado mucho en banda derecha, pero puedes ocupar diferentes posiciones.

Estoy a disposición del equipo y del entrenador. Es verdad que me siento muy cómodo en las tres posiciones de arriba, pero si me toca jugar de central me dejo la vida también. Es un sistema que ya utilizábamos en el Fortuna y cada día estoy aprendiendo más mecanismos. Con el tiempo se van cogiendo y cada vez estoy más cómodo.

¿Cómo fue el momento en el que Claudio Giráldez te comunicó que te quedabas en el primer equipo?

Fue súper espontáneo y natural. Estaba tratándome en la camilla y me dijo: «Bueno, nada, Hugo, ya puedes estar tranquilo». Yo le dije: «Hostia». Y me preguntó: «¿Crees que este es el mejor sitio para decirte que te quedas con nosotros?». Yo le contesté: «Como tú me digas, a mí si me lo dices ya…». Y al final me dijo que me quedaba con ellos. Le di las gracias y nos dimos un abrazo.

¿No te dieron ganas de levantarte de la camilla, saltar y salir corriendo a celebrarlo?

Sí.

¿Cuál es la hoja de ruta que te marcas para esta temporada?

Trabajar duro. Obviamente voy a tener minutos, como todos mis compañeros. Quiero trabajar, estar feliz, ser alegre y, sobre todo, no perder esa confianza que tanto me ha costado conseguir.

En ese momento en la camilla, ¿te vinieron a la cabeza los recuerdos de cuando eras niño y soñabas con ser futbolista profesional?

Totalmente. Te vienen muchos recuerdos a la cabeza, sobre todo esos momentos con mi padre, cuando nos íbamos al descampado a tirar a un campo que había allí. Estoy muy feliz y, sobre todo, con muchas ganas de aprender, disfrutar y ser feliz jugando al fútbol en el Celta.

Si marcas ante el Valencia, ¿celebrarías el gol?

Creo que el Valencia siempre va a tener un lugar en mi corazón y hay que mostrar siempre respeto. Yo te diría que no, pero ojalá me toque marcar.

Este año vas a compartir vestuario con Iago Aspas. ¿Qué supone para ti tener cerca a una figura de su dimensión y además compartir posiciones?

Siendo el mejor, ¿cómo no voy a aprender de él? Siempre estoy atento, siempre le miro y veo cómo se mueve. Estoy muy pendiente de cómo juega porque es un jugador con muchísima experiencia y un talento descomunal. Cualquiera querría parecerse a él y creo que nos va a dar mucho este año.

¿Qué esperas aprender de él durante esta temporada?

Que lo dé todo, que no se deje nada. Estoy segurísimo de que lo va a hacer, pero, sobre todo, aprender mucho y hablar mucho con él. Yo le voy a escuchar.