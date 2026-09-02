"En este club se respira esa sensación de ‘vieja escuela’ en todos los sitios"

Harvey Elliott sigue aspirando a Europa y promete "entre diez y veinte goles y asistencias"

Compartir







ValenciaMestalla no es un buen lugar para tomar el té, deben pensar los ingleses, aunque Harvey Elliott, presentado en Valencia hoy, no piensa lo mismo. "Creo que haya cinco ingleses en LALIGA es un gran número. Vengo aquí de vacaciones cada temporada. He querido disfrutar de todo lo relacionado con España y Valencia. Estoy muy emocionado por ver qué pasa. Y espero poder celebrar muchas cosas buenas", comentaba en sala de prensa el futbolista que llevará un dorsal mítico en el fútbol, el 10 de Maradona, Messi o en Mestalla Dani Parejo, Juan Mata, Fernando, Mario Kempes, Waldo Machado, Paquito, Claramunt, Mañó, Guillot, Igoa, Asensi y el mítico Juan Costa.

PUEDE INTERESARTE De Giménez a Endrick pasando por Goçalves o Ramazani, los fichajes que se le quedaron en el tintero a Gourlay y Lim y el mercado de jugadores libres

El segundo inglés de la historia

Pero si dieces ha habido pocos en el Valencia CF, ingleses aún menos y, aunque delante tenía a un escocés como Ron Gourlay, pocos británicos precedieron a Elliott. De hecho, Harvey es en segundo inglés en 107 años de historia del Valencia CF tras el lateral derecho de Londres Max Aarons, que vistió la camiseta del Valencia en 2025, y el tercer británico, ya que entre 1927 y 1932 formó parte del primer Valencia de la historia, un gibraltareño llamado Manolo Imossi que disputó un partido en Primera División ante el Deportivo Alavés en su última temporada en el club, otro de Copa del Rey contra el Celta de Vigo en Balaídos, pero que tuvo más importancia en Segunda División y también en los campeonatos regionales que el club ché ganó en 1931 y en 1932.

Los ingleses, inventores del fútbol que no triunfan en Mestalla

Poca relevancia han tenido los futbolistas británicos en la historia casi centenaria del club: ni irlandeses, ni escoceses y tan sólo tres ingleses, uno nacido en suelo de Gibraltar, han vestido de blanquinegro. El Valencia ha tenido jugadores del resto de Europa, pero no nacidos en Gran Bretaña. Así por el Valencia han desfilado futbolistas de 29 nacionalidades europeas: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Francia, Georgia, Holanda, Hungría, Italia, Inglaterra ahora (y Gibraltar), Lituania, Macedonia, Montenegro, Noruega, Portugal, Rumanía, Rusia, Serbia, Suecia, Suiza, Turquía y Ucrania. La inglesa se inauguró en 2025 con Aarons y ahora sigue

¿Quién era Manolo Imossi, el precedente de Elliott?

Nacido en Gibraltar, Imossi fue un interior muy ofensivo con aire británico, muy serio, rubio y repeinado, que la primavera del 28 llegó a Valencia. En sus inicios comienza de delantero centro, la gente estaba ilusionada por su olfato goleador, pero acabó como centrocampista derecho, aunque para muchos esta posición truncaba su mentalidad ofensiva. Fue un jugador temperamental, que albergaba muchos metros de campo e incluso defendía fuerte, pero eso le costó su retirada, ya que tuvo tres graves lesiones: en 1930 ante el Mogreb, en 1931 en Zaragoza se rompió la pierna y en su reaparición en Mendizorroza, en Primera División, volvió a rompérsela. Eso lo retiró definitivamente.

El Liverpool, un club amigo y un precedente en la plantilla: Canós

Sin embargo, es paradójico, pero el Liverpool es un club amigo con muchas relaciones en la historia reciente de la entidad. No en vano, hasta 8 jugadores compartieron camiseta de ambos clubs: Fabio Aurelio, Antonio Barragán, Aly Cissokho, Fernando Morientes, Mauricio Pellegrino, José Enrique Sánchez, Momo Sissoko y Sergi Canós, hoy entrenando en Paterna, sin ficha, casi apartado, pero seguro que coincide con Elliott.

Ocho jugadores y un entrenador histórico: Rafa Benítez, que ganó un doblete en Valencia y, entre otras cosas, una Champions con el Liverpool.

Cuatro técnicos ingleses, el último de mal recuerdo

Al contrario que jugadores, sí que ha habido técnicos ingleses sentados en el banquillo de Mestalla. El último, de infausto recuerdo, Gary Neville, llegó ya con Peter Lim en 2015. El ex del Manchester fue e cuarto entrenador de origen británico en la historia del Valencia, si bien hacía más de 80 años que ningún entrenador de esta nacionalidad dirigía al Valencia.

El último en hacerlo había sido el inglés Jack Greenwell en la temporada 1933-34, quien llegó al Valencia tras haber desarrollado buena parte de su carrera como jugador y entrenador en el FC Barcelona. En su única temporada en el Valencia llevó al equipo a la final de la Copa de España, que perdió ante el Real Madrid, y logró la séptima plaza en el campeonato de Liga

Greenwell sustituyó en el cargo a su compatriota Rodolfo Galloway, que había entrenado al Valencia en las dos temporadas anteriores, tras su paso por el banquillo del Sporting de Gijón. Galloway fue el entrenador que tuvo el Valencia en su debut en Primera División, en la campaña 1931-32, en la que acabó séptimo sin haber perdido un solo partido en Mestalla; mientras que en la segunda evitó que el equipo descendiera en la última jornada del campeonato, y en la Copa fue eliminado en semifinales por el Real Madrid.

"Cuando sea mayor espero echar la vista atrás y acordarme de este gran momento con orgullo”

El primer entrenador inglés que llevó las riendas del Valencia fue James Herriot desde 1927 hasta 1929. En su primera temporada, llevó al equipo por primera vez hasta las semifinales de la Copa de España. Casi cien años después, Harvey Elliott hereda su memoria y, como confesó a ElDesmarque, llega a un club que "tiene cosas fantásticas y se respira esa sensación de ‘vieja escuela’ en todos los sitios. Es un privilegio estar aquí y añadir mi ‘granito de arena’ en la historia de este Club. Estar aquí es un logro” aseguraba antes de ensoñar con su estreno en Mestalla: "Es increíble, lo hablé con mi familia y es un logro poder jugar en un estadio con tanta historia como Mestalla. Cuando sea mayor espero echar la vista atrás y acordarme de este gran momento con orgullo”.