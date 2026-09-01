David Torres 01 SEP 2026 - 21:01h.

"Quería tener la oportunidad de venir aquí, jugar con regularidad y probar una liga diferente. Quiero crear mi propia historia en este club"

El fichaje de Harvey Elliott ya es oficial: los datos de la operación

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ValenciaHarvey Elliott ya es el nuevo jugador del Valencia CF para la próxima temporada. El joven y prometedor futbolista inglés llegó este martes, pasó el reconocimiento médico y ya ha hablado como jugador che. “Ha sido todo muy intenso, pero muy bien, muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí. Ahora que ya hemos hecho todo lo importante, espero poder incorporarme al equipo y estar preparado para jugar este fin de semana".

"Quería tener la oportunidad de venir aquí, jugar con regularidad y probar una liga diferente. Estoy muy agradecido al Valencia CF por darme esta oportunidad. Me siento preparado para empezar, pero, en última instancia, será decisión del entrenador si quiere contar conmigo”, ha reconocido en los medios oficiales del club.

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Su ídolo valencianista

Harvey Elliott también ha comentado las siguientes cuestiones:

Grandeza del Club

“El Valencia CF es un club con mucha historia. A lo largo de los años, han pasado por aquí jugadores increíbles como David Silva y David Villa. Personalmente, admiraba mucho a David Silva por su desempeño y por su manera de jugar. Ojalá pueda alcanzar un nivel similar, pero, al mismo tiempo, quiero crear mi propia historia con el club esta temporada. Quiero ayudar al equipo a llegar lo más lejos posible y, ojalá, clasificarnos para jugar en Europa porque creo que este Club se lo merece. Es un Club increíble y creo que los aficionados también merecen volver a disfrutar de esa experiencia”.

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"Admiraba mucho a David Silva por su desempeño y por su manera de jugar. Ojalá pueda alcanzar un nivel similar, pero, al mismo tiempo, quiero crear mi propia historia con el club esta temporada"

Conversación con Mamardashvili

“Giorgi me dijo que los aficionados son increíbles. Cuando las cosas no van bien, te apoyan y están contigo hasta el final. Y cuando ganas y juegas bien, son los mejores aficionados que puedes tener. También me dijo que la ciudad es increíble. Hablamos un poco, aunque no quería preguntar demasiado para no desvelar lo que estaba pasando. Pero Giorgi me habló muy bien de la ciudad y, sobre todo, del Club. Estoy muy ilusionado y tengo muchas ganas de vivirlo por mí mismo”.

Compromiso

“Para mí, trabajar duro significa dar el 100 % en cada partido y en cada entrenamiento. Es algo que un jugador debe llevar dentro. Me gustaría ayudar al equipo de esa manera, pero también creo que puedo aportar en ataque con mi creatividad, mis asistencias y mis goles. Me considero un jugador con perfil de creador de juego. Sea lo que sea, lo que necesite el equipo, quiero ayudar. Quiero aprovechar todas mis cualidades y aportar todo lo que pueda para ayudarnos a ganar partidos. Creo que puedo hacerlo”.

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Corberán fue clave

Conversación con Corberán

“Hablamos por teléfono hace unos días. Estaba muy contento con la posibilidad de que esta oportunidad se hiciera realidad y, para mí, también era una gran oportunidad venir aquí y jugar. Hablamos durante bastante tiempo sobre lo que esperaba de mí. Creo que vamos a tener una relación muy buena. Espero que, como equipo, podamos dar un paso adelante y hacer una temporada muy buena”.

Estadio de Mestalla

“Para mí es un privilegio jugar en un estadio tan histórico e increíble. Nunca había estado antes en el estadio. Poder jugar aquí delante de nuestra afición y, ojalá, hacerlo muy bien va a ser algo muy especial.

En el futuro, cuando mire atrás en mi carrera y pueda decir que jugué en Mestalla, significará mucho para mí. Formaré parte de la historia de este estadio y espero que sea una temporada increíble en todos los sentidos. Ojalá podamos conseguir muchas cosas aquí esta temporada”.

Valencia ciudad

“Con tanto sol tendré que tener cuidado porque los ingleses nos quemamos muy fácilmente. Estoy seguro de que voy a disfrutar muchísimo, al igual que mi familia, y espero que muy pronto podamos sentirnos como en casa”.

Hobbies

“Me encanta la música. Tengo una mesa de DJ en casa y de vez en cuando me gusta pinchar. También tengo dos perros y me gusta pasar tiempo con ellos, con mi novia y con mi familia. Es importante tener cosas fuera del fútbol porque el fútbol puede ser muy intenso y exigente. Está bien desconectar, relajarse y pasar tiempo con las personas y las cosas que son importantes para ti.

Mensaje a la afición

“Ya estoy aquí. Vamos a conseguir cosas bonitas esta temporada. Estoy muy ilusionado por veros a todos este fin de semana. Ojalá este sea el comienzo de algo muy, muy bueno. Nos vemos pronto”.