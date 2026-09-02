Harvey Elliott sigue aspirando a Europa y promete "entre diez y veinte goles y asistencias"
Un club crispado: "No debemos dejarnos llevar por el ruido exterior; tenemos que ser un equipo"
Mamardashvili y Corberán convencieron a Harvey Elliott que se rinde ante una leyenda del Valencia: "Soy su admirador"
El Valencia CF, tras cerrar un mercado de fichajes insuficiente y dejar la plantilla con varios huecos sin cubrir al no cristalizar varias operaciones que dejó para el final, ha presentado ante los medios de comunicación a Harvey Elliott. El mediapunta inglés jugará en calidad de cedido durante la presente temporada y aportará llegada, visión y último pase en el tercio final del campo. Es el refuerzo con más renombre de todos. Recibido por Giorgi Mamardasvili,
¿Qué tal? ¿Cuál es tu objetivo personal aquí en Valencia y cuál es el objetivo del equipo?
Para mí, personalmente, recuperar la confianza en mí mismo, jugar con libertad y volver a disfrutar del fútbol. Estoy muy agradecido por la oportunidad que me ha dado el Valencia y espero que, como equipo, podamos conseguir grandes cosas esta temporada y llevar al equipo lo más lejos posible. Eso empezará, espero, este domingo, y a partir de ahí seguir construyendo y avanzando.
El año pasado dijiste que querías salir de tu zona de confort. Ahora das otro paso más: una nueva liga, un nuevo país y una nueva cultura. ¿Cómo estás preparado para afrontar este nuevo desafío aquí en Valencia?
Para mí, personalmente, es muy difícil adaptarse porque vengo de Inglaterra, donde siempre llueve. Lo primero es el sol. Tuve mi primera sesión de entrenamiento hoy y fue ridículo. Para mí esto es muy desafiante, así como para mi familia. Pero, al mismo tiempo, es lo mejor para mí en este momento de mi carrera. He llegado aquí con un objetivo, un objetivo. Y también con logros. Es un gran paso en mi carrera. Y estoy muy emocionado por ver lo que viene. Especialmente con la cultura. Un país diferente, compañeros diferentes.
Hay muchas cosas a las que necesito adaptarme. Pero los primeros días han sido increíbles hasta ahora. Creo que solo va a mejorar cuando me adapte más rápido. Para mí, personalmente, estoy muy emocionado por la temporada que viene.
Esto es lo mejor para mí en este momento. Vengo aquí a cumplir objetivos, a lograr todo lo que sea posible. Un gran paso en mi carrera.
Estoy muy contento por estar aquí. Voy a intentar adaptarme a esta nueva cultura, con un equipo diferente, una cultura distinta y compañeros de equipo distintos. Pero a eso vengo: a adaptarme. Han sido dos días hasta el día de hoy increíbles, fantásticos. Voy a seguir adaptándome y seguro que vamos mejorando.
"Quiero recuperar la confianza y disfrutar del fútbol otra vez"
¿Qué papel le ha trasladado Corberán que va a realizar en el campo?
Personalmente estoy feliz si juego, luego el entrenador decide dónde juego. Tengo ganas de jugar en la posición que sea. Ha sido un inicio duro de temporada pero he visto lo que estos jugadores pueden hacer y lo podemos hacer muy bien para los aficionados
Creo que una vez que tengamos esa confianza dentro de nosotros como equipo, como grupo, creo que podemos seguir avanzando. Y, como dije, comenzará este fin de semana, el sábado.
¿Cómo está?
Personalmente estoy muy contento. Tengo muchas ganas ya de jugar en la posición que sea, con un compromiso absoluto, al 100 % comprometido. Ha sido un inicio duro de la temporada, pero las cosas del pasado se quedan en el pasado.
Ahora me quiero centrar en el futuro, ir partido a partido, ir mejorando, porque he visto lo que este equipo y estos compañeros de equipo pueden hacer. Y considero que lo podemos hacer muy bien para los aficionados, para el club. Teniendo confianza en nosotros mismos, en el grupo, empujarnos los unos a los otros y empezar a hacerlo a partir de ya mismo, a partir de este fin de semana, el domingo.
¿Cómo se ve al Valencia en la Premier? ¿Quiere devolver al Valencia al fútbol europeo donde no juega desde hace siete años?
Valencia es considerado un club grande en Inglaterra por la calidad de sus jugadores en el pasado recuerdo a David Silva, David Villa, pero no sólo el Valencia CF, todos los clubs de LALIGA se les tiene gran estima. Son considerados clubs complicados. Devolver al Valencia CF a Europa será duro, pero con hambre, ganas y motivación puede ser posible.
Un club crispado: "No debemos dejarnos llevar por el ruido exterior; tenemos que ser un equipo"
¿Quién le ha convencido para que venga al Valencia CF a un club crispado con una afición que no se siente representada por sus dirigentes?
Ha sido decisión mía, mantuve unas llamadas con el entrenador, en las que él me explicó lo que esperaba para mí. Sin duda cabe que el inicio de temporada ha sido difícil.
Pero todavía hay muchos partidos por jugar y no podemos estar demasiado emocionados o desmotivados por el ruido de ahí fuera.Creo que al final de la temporada esperamos poder olvidar lo que pasó al principio y celebrar nuestros logros. Por el ruido, por las cosas que se digan fuera, hay que ir partido a partido. Tenemos que conseguir entrar en una dinámica positiva y eso redundaría en beneficio del equipo, del club y, obviamente, de los aficionados, a quienes también incluyo.
La clave
Pero lo más importante es que tenemos que ser un equipo, tenemos que ser un club. Esto incluye a los aficionados también. Creo que si tenemos todo esto juntos, el poder de fuego y la voluntad de un equipo para llegar a lograr grandes cosas, estaremos allí.
Creo que con este deseo, con esta voluntad de ir mejorando, esperamos llegar a final de temporada dejando este mal inicio atrás y centrándonos en los posibles logros que podemos celebrar.
Número de asistencias y de goles
Entre diez o 20 goles y asistencias
¿Mamardashvili qué le dijo?
Él es increíble. Un gran chico. Le dije que iba a venir de vacaciones pero no le di pistas. No creo que supiera que era para venir aquí. Ahora obviamente sabe que ha hecho el vídeo, de lo que estoy muy agradecido. Espero llegar a los goles y asistencias.
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención del Valencia CF?
Todo lo que representa este club. Se respira una sensación de vieja escuela. Es un privilegio estar aquí y espero aportar mi granito de arena desde este domingo. Defenderé esta camiseta con honor.
Sólo cinco jugadores ingleses hay en LALIGA. Te enfrentas a Gordon. ¿Qué esperas de este partido?
Para mí cinco es un gran número. No creo que haya muchos jugadores de Inglaterra que vengan aquí, pero cada vez es más habitual. La oportunidad que se ha presentado para mí es increíble. Cuando se presentó la oportunidad no lo pensé. Vengo a disfrutar de España, un lugar al que vengo de vacaciones cada año y espero celebrar grandes cosas aquí.
Solo hay cinco futbolistas ingleses en LaLiga esta temporada. ¿Por qué hay tan pocos? ¿Qué hace difícil para ellos venir a jugar a España? Y este fin de semana jugarás con uno de ellos, Gordon. ¿Qué nos puedes contar sobre él y qué esperas de este fin de semana?
Para mí, creo que cinco es un gran número. No creo que muchas personas, especialmente de Inglaterra, con su nacionalidad inglesa, vengan aquí a jugar. Pero creo que se está haciendo más y más frecuente. Especialmente en LaLiga, en la Serie A, creo que más y más jugadores están intentando nuevas cosas.
Vengo aquí de vacaciones cada temporada. Y cuando he escuchado acerca de la oportunidad, no he pensado dos veces en venir aquí. He querido disfrutar de todo lo relacionado con España y Valencia.
Estoy muy emocionado por ver qué pasa. Creo que es algo que se ve cada vez más habitual. Sobre todo en ligas como LaLiga o la Serie A. Con nuevos jugadores, nuevas dinámicas, diferentes cosas. Y espero poder celebrar muchas cosas buenas.
Última temporada de Mestalla
Para mí es un estadio increíble, lo he hablado con mi familia. Es un logro poder disputar partidos en un estadio con tanta historia donde han pasado jugadores de tanto nivel. Espero disfrutarlo y cuando sea mayor echar la vista atrás y recordarlo con orgullo.
¿Has podido ver los partidos que ha jugado el Valencia esta temporada? ¿Qué te ha parecido que le haya faltado al equipo y qué puedes aportarle tú para cambiar esa dinámica?
Sí, he visto algunos esta temporada. El último en particular porque creo que fue cerca del momento en que me uní al Valencia. Solo quería tener el conocimiento para mí mismo. Creo que al equipo no le falta nada. Para mí es solo cuestión de confianza. El equipo jugando juntos y sintiéndolo en el campo.
Creo que siempre es difícil cuando las cosas van en contra de ti. Especialmente al comienzo de la temporada. Todo el mundo se siente un poco bajo. Pero creo que una vez que te das cuenta de que tenemos el resto de la temporada, los equipos pueden ser así al principio. Creo que solo tenemos que usar esto como motivación para empezar de nuevo. Continuar corriendo, empujando a los demás, entrenando en los partidos, jugando juntos y trabajando juntos.
Creo que una vez que tengamos estas cosas, para recuperar la motivación, creo que va a ser una gran temporada. Pero solo tenemos que olvidar lo que pasó en los primeros tres partidos y seguir enfocándonos en los próximos partidos y empujándonos.