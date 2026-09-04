Fran Fuentes 04 SEP 2026 - 07:51h.

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Con el fin del mercado de fichajes, el siguiente gran debate ya comienza a asomar la cabeza. Hablamos, por supuesto, del Balón de Oro. Luis Enrique ya ha empezado a pedirlo para algún jugador del PSG, mientras que, para José Mourinho, Kylian Mbappé es un gran candidato. En este sentido, en El Chiringuito también han entrado a debatir esta circunstancia y ha aparecido una opinión muy dispar a la del resto de tertulianos: la del periodista argentino Matías Palacios.

"Yo creo que está muy bien que se lo den a quien se lo tienen que dar", entiende. "¿Está pactado ya?", pregunta Pedrerol. "No, no pactado. No, yo no tengo esa información. Pero yo creo que merecidamente se lo van a dar a Lionel Messi", vaticina Palacios, ante las risas y la estupefacción del resto de tertulianos. "Vamos, que sí está pactado", "¿merecido de qué?", comentan en el plató. "A los 39 años que haya hecho el Mundial que hizo, con 8 goles, 4 asistencias, poniendo la manera que jugó, llevando a la Argentina a las final del mundo", reflexiona.

"Segundo", espeta Edu Aguirre, recordando que Argentina, y Leo Messi, perdieron la final. A Rodri, sí. "Jugó 30 minutos bien en todo el Mundial, Rodri, viste", critica Matías Palacios. En este sentido, Fernando Sanz intenta mediar un poco con la opinión sobre el astro argentino: "Sí, efectivamente, ha hecho un buen Mundial, pero creo que hay jugadores que... Por ejemplo, como Rodri, que está muriendo ahora mismo. Yo creo que es merecedor. Y ha ganado el Mundial también", apostilla.

Sin embargo, esto no le gustó nada a Palacios: "Fernando, pero hablemos del Mundial de Rodri. El Mundial de Rodri empezó en semifinales", explica. "¿Fue el mejor jugador de la selección española en el Mundial? ¿Mejor que Cucurella? ¿Mejor que Porro?", pregunta, y Fernando Sanz lo tiene claro: "Para mí, sí". Sin embargo, Josep Pedrerol opina diferente: Yo estoy con Matías. Para mí, Cucurella o Oyarzabal estuvieron por encima", explica.

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