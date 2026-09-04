Javi Rayo 04 SEP 2026 - 06:58h.

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Julián Álvarez es un jugador de pleno derecho al igual que el resto de sus compañeros y tendrá que estar a disposición del Cholo Simeone. Aunque su sueño sigue siendo fichar por el FC Barcelona, el delantero argentino tendrá que aparcarlo por el bien de su equipo. Edu Aguirre desgrana en El Chiringuito qué pasos debería seguir ahora el delantero argentino, tanto dentro, como fuera del terreno de juego.

"Julián Álvarez ahora tiene que ser egoísta"

"A juzgar por su actitud, el 'tema Julián Álvarez' parece que está empezando. Yo creo que a Julián le han engañado y está pagando los platos rotos, pero no puede seguir así. Ahora Julián tiene que ser egoísta y pensar en sí mismo, eso significa que tiene que esforzarse en que su carrera en el Atlético no se hunda y que esté sin jugar seis meses porque nadie puede asegurar que el FC Barcelona le vaya a fichar en enero o en junio. Tiene que pedir perdón, hacer algo para ganarse a la afición y marcar goles", asegura Edu Aguirre.

Para el periodista la clave reside en encontrar a quien ha engañado a Julián Álvarez: "La pifia es decir 'quiero ser traspasado' públicamente cuando no tienes nada atado. Si se lo dijo el Atlético, tiene que estar enfadado con el club y no volver a hablar a Gil Marín. Julián Álvarez se tiene que poner a entrenar y marcar goles, que es lo que lleva haciendo desde los cinco años. Creo que es un intento de fichaje desastroso con una oferta patética del FC Barcelona. Todo esto no hay por donde cogerlo y el representante no sé ni qué pinta. Se han reído de Julián Álvarez, es el gran perjudicado y tiene que pensar en él".

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