David Torres 03 SEP 2026 - 07:47h.

Esta es la plantilla con la que el Valencia CF quiere despedir Mestalla clasificándose para Europa

El líder, el cuarto, el sexto y la Real Sociedad

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ValenciaTras un mercado de fichajes deficiente, claramente insuficiente si el objetivo es ir a Europa y que señala a Peter Lim y Ron Gourlay, CEO de fútbol, la primera consecuencia es que el entrenador, Carlos Corberán ya sabe con los jugadores con los que cuenta para lograr los objetivos del club sean cuáles sean. Pronto, además, sabrá de qué pasta está hecho un equipo que ya ha empezado tocado y que no se ha reforzado. El conjunto dirigido por el técnico de Cheste leva un punto de nueve posibles y sólo ha marcado un gol gracias a su delantero Sadiq, lesionado y no repuesto. Ahora mismo es decimoctavo, empatado a puntos con el Rayo Vallecano, decimosexto, y el Celta, decimoséptimo.

Septiembre, primera prueba con fuego real

El Valencia afrontará un exigente mes de septiembre en el que el calendario le medirá al Barcelona, Sevilla, Alavés y Real Sociedad después de haber sumado únicamente un punto en las tres primeras jornadas de LaLiga, una situación que le ha llevado hasta los puestos de descenso.

De los cuatro partidos que tienen por delante los valencianistas, tres de ellos serán ante equipos que actualmente ocupan una de las seis primeras posiciones de la clasificación, por lo que el calendario se presenta como una prueba de máxima exigencia para un equipo que está obligado a sumar pronto la primera victoria para no estancarse en la parte baja.

Barça, Sevilla y Alavés en el top 6

El primer compromiso llegará el domingo 6 de septiembre con la visita del Barcelona a Mestalla a las 16:15 horas. El conjunto azulgrana es líder con 12 puntos y supondrá el primer gran desafío del mes.

Cinco días después, el viernes 11, el equipo valenciano visitará al Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, en un encuentro programado para las 21:00 horas. El equipo nervionense es sexto con seis puntos.

En la jornada intersemanal, el equipo de Carlos Corberán se medirá al Deportivo Alavés en Mendizorroza el martes 15 de septiembre a las 20:00 horas. El conjunto babazorro es el cuarto clasificado después de un gran inicio con siete puntos en su casillero.

La Real Sociedad antes de un parón que servirá para hacer la primera revisión

El mes de septiembre se cerrará el domingo 20 con el regreso a Mestalla. El Valencia recibirá a la Real Sociedad a las 21:00 horas en un duelo que, en función de la evolución de la clasificación, puede tener especial importancia para los valencianistas. El equipo donostiarra tampoco ha tenido un inicio fácil y solo ha sumado tres puntos que le han dejado en la decimotercera posición.

Después llega un parón en el que el Valencia CF podrá analizar de nuevo los resultados y ver el rendimiento de una plantilla cogida con alfileres por falta de refuerzos y bajas muy sensibles como Sadiq, Guido, Copete o Maffeo.