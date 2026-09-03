David Torres 03 SEP 2026 - 17:46h.

Ron Gourlay: "Sólo hace falta ver al equipo para ver que las decisiones que hemos tomado son correctas"

Gourlay defiende su labor, pide tiempo y descarta dimitir y tener un director deportivo

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ValenciaEl consejero delegado de fútbol del Valencia, Ron Gourlay, defendió este jueves su labor y la actuación del club en el mercado de fichajes, pidió tiempo para cumplir los objetivos que se planteó cuando llegó a la entidad en mayo de 2025, descartó dimitir y dijo haber cambiado de idea y que ahora cree que no hace falta contratar un director deportivo. "No voy a dimitir, sé lo que hay dentro del club. Mi experiencia me dice que estamos avanzando en la buena dirección, aunque acepto que el inicio no es aceptable. Después de 35 años en este negocio quiero seguir, acabar lo empezado, espero cumplir los tres años de los que hablé. Creo que lo sacaremos adelante y que será antes”, dijo ‘No esperes mi dimisión, siento decepcionarte. No lo esperes, el café se te va a enfriar. No lo veo como un suspenso, creo que estamos avanzando. Tenemos que estar juntos y seguir adelante’, ha señalado, en alusión directa a las preguntas sobre su continuidad.

En ElDesmarque hemos resumido sus casi dos horas de intervención en un vídeo de diez minutos

Corberán, Etta Eyong, Gayà, sin director deportivo

Uno de los puntos clave de su intervención ha sido el cambio de criterio sobre la figura del director deportivo. Gourlay ha reconocido que el club había avanzado en su día en la búsqueda de un perfil para ese puesto, pero ahora considera que ya no es necesario.

Gourlay ha asegurado que no siente vergüenza por la gestión realizada hasta ahora, pese a las críticas de parte de la afición. ‘No veo el motivo por el que debía sentirme avergonzado, he traído a ocho jugadores, avergonzado no me siento. Los aficionados entiendo que estén decepcionados, pero vamos a corregir esta situación. El Valencia necesita una persona fuerte y la tiene, de avergonzado nada. No me escondo de nadie’, ha remarcado.

Preguntado por la situación contractual de José Luis Gayà, el directivo ha evitado entrar en detalles, aunque ha reafirmado su condición de jugador del club. Ha indicado que el capitán ‘es y seguirá siendo jugador del Valencia’, pero ha considerado que ‘no es el momento para hablar de la situación de un jugador’. ‘Es el capitán del equipo, es un jugador muy respetado y no sería lo adecuado hablar de detalles de su contrato ahora mismo’, ha explicado.

Sobre el mercado que acaba de cerrarse, Gourlay ha puntualizado que el club ‘nunca ha contemplado en serio’ los fichajes de Etta Eyong y Marvin Ducksch, dos nombres que habían aparecido vinculados al Valencia en las últimas horas antes del cierre de la ventana. Y por supuesto ha defendido su apuesta por Carlos Corberán.