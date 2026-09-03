David Torres 03 SEP 2026 - 15:45h.

Ron Gourlay no aclara el futuro de Gayà: "Es jugador del Valencia CF y lo seguirá siendo" pero ¿Hasta cuándo?

Gayà y el Valencia CF siguen muy lejos para renovar: así está la situación

"Gayà es jugador del Valencia CF y lo seguirá siendo", dice Ron Gourlay

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ValenciaLa renovación de José Luis Gayà sigue sin avanzar en el Valencia CF. El capitán valencianista tiene contrato con el club y su continuidad no está en duda a corto plazo, pero las conversaciones para ampliar y mejorar su vínculo permanecen estancadas, sin que por el momento se haya alcanzado un acuerdo entre las partes. Gayà ha sido, por trayectoria, peso dentro del vestuario y vínculo con la afición, una pieza estratégica para el club. Sin embargo, las negociaciones no han encontrado todavía el punto de encuentro necesario para que la renovación pueda concretarse. De hecho, el jugador y el club está lejos. El lateral izquierdo sigue siendo, al menos hasta la temporada pasada, uno de los futbolistas más importantes para Carlos Corberán. El técnico contaba con él como titular y capitán, aunque su rendimiento durante este inicio de temporada ha puesto en entredicho su importancia en el equipo. La situación contractual podría afecta a su papel deportivo y sí abre un asunto que el Valencia tendrá que resolver más pronto que tarde porque en enero está libre. Corberán, al ser preguntado por ello; no se mojó.

Una renovación pendiente: El jugador, dispuesto a bajarse un 70% el sueldo

La intención del jugador es continuar vinculado al Valencia, de hecho está dispuesto a rebajarse el sueldo un 70%. El problema está en unas negociaciones que no terminan de avanzar y que, a día de hoy, permanecen lejos de desbloquearse porque la oferta del Valencia CF está aún por debajo de esa intención del club. En este contexto, las palabras de Ron Gourlay durante su comparecencia adquieren especial relevancia. Preguntado directamente por la situación contractual del capitán, el CEO del Valencia no rebajó el ruido alrededor de una negociación que sigue abierta y dejó claro que el Valencia CF no tratará públicamente el futuro de Gayà en otros términos que no sean los de su continuidad.

Gourlay evita entrar en los detalles: una respuesta para la interpretación

Gourlay fue tajante al referirse al capitán y defendió que cualquier conversación sobre su contrato debe mantenerse en el ámbito privado. El dirigente confirmó que Gayà es jugador del Valencia CF, pero evitó pronunciarse sobre las condiciones o el estado concreto de las negociaciones.

"Es jugador del Valencia, lo seguirá siendo y no me corresponde a mí hablar de los detalles del contrato de este jugador. Es el capitán del club, todo el mundo tiene el máximo respeto hacia su figura y no es correcto ni respetuoso hablar de su contrato hasta ahora", ha dicho Gourlay.

Su respuesta es ambigua "seguirá siendo" pero ¿Hasta cuándo? Es una contestación que no resuelve el futuro contractual de Gayà, y no que deja clara la posición pública del Valencia: el capitán continúa siendo una pieza fundamental y cualquier avance en su renovación deberá "producirse lejos de los focos", dice Gourlay pero el tiempo corre en contra de todos porque en enero es libre.