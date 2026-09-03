eldesmarque.com 03 SEP 2026 - 14:32h.

Admite que pudieron destituirlo el año pasado, pero no ahora. "Estabilidad, continuidad y competitividad"

El Valencia CF cierra un mercado de fichajes insuficiente para ir a Europa que señala a Lim y Gourlay y deja vendido a Corberán

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ValenciaUn punto de nueve posibles, runrún en Mestalla, renovado cuando habían voces críticas y ahora con un vestuario que no se lo han limpiado y al que no le han traído los fichajes suficientes para aspirar a Europa. Así está Carlos Corberán tras un mercado de fichajes de verano insuficiente que el Valencia CF cerró de forma insuficiente, dejando señalado a Ron Gourlay y Peter Lim como máximos responsables y dejando vendido a Corberán. El Valencia CF ha construido una plantilla con algunas caras nuevas respecto a la temporada pasada, pero también con significativas carencias que han quedado en el tintero. Si el objetivo marcado era pelear por Europa, Carlos Corberán ya sabe que tendrá que sacar rendimiento máximo a un grupo que cuantitativamente es más corto (ocho llegadas por diez salidas) y que no ha acometido la limpieza necesaria para purificar el vestuario..

Gourlay habla de la renovación y del futuro del técnico

Tocaba escuchar a Ron Gourlay sobre la renovación y el futuro del técnico, decisión que anunció el club el 6 de julio "para consolidar las bases del proyecto deportivo con la convicción de que la figura de Carlos Corberán es la idónea para liderar el crecimiento del equipo durante las próximas temporadas. Este movimiento cuenta con el total respaldo del presidente, Kiat Lim, así como del CEO de Fútbol, Ron Gourlay, y refleja el compromiso de construir un proyecto competitivo, consistente y estable, con visión de presente y futuro para devolver al Valencia CF al lugar que le corresponde y pelear por objetivos más ambiciosos".

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¿Por qué la decisión de renovar a Corberán?

En el mundo del fútbol hay que tomar decisiones importantes y defender lo que uno cree. El año pasado hubo mucha presión sobre mí, sobre el Consejo y se comentó que había que cambiar cosas si no iba bien. Pero tenía confianza en el equipo, en el entrenador y pensé que se podían ir superando los obstáculos y yo y el club creímos que Carlos es la persona adecuada para llevar este proyecto adelante y con la llegada de Guido y Sadiq nos ayudaron a acabar bien la temporada.

Sigo diciendo que estamos en un gran club y estamos sujetos a mucha presión y lo que se necesita en este momento es estabilidad y tiempo para hacer cambios pero desde la estabilidad. Sólo así podemos fortalecer al club, como vimos el año pasado cuando nos quedamos a un partido de disputar competición europea.

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Las tres fases de Carlos Corberán

En los primeros seis meses llegó en una situación difícil y ayudó al club. La segunda fase fue la primera mitad de la temporada pasada. Fue difícil para todos pero era el momento de estar juntos en las dificultades. La tercera fase fue la segunda parte de la temporada pasada.

Garantizar la continuidad y la competitividad en cada partido. En los últimos siete partidos de la temporada pasada. E insisto necesitamos continuidad y competitividad y esperamos seguir mejorando.

¿Corberán va a acabar la temporada?

El entrenador tiene todo el apoyo del club, del propietario y el mío. Forma parte de la decisión estratégica de este proyecto y los fundamentos de esta política dar confianza y estabilidad. Ha sido un inicio complicado, pero estamos convencidos que vamos a revertir la situación.