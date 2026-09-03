David Torres 03 SEP 2026 - 15:25h.

Ron Gourlay: "No voy a dimitir, quiero cumplir mis tres años aquí; no siento vergüenza por este mercado"

El Valencia CF cierra un mercado de fichajes insuficiente para ir a Europa que señala a Lim y Gourlay y deja vendido a Corberán

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ValenciaEl Valencia CF cerró un mercado de fichajes insuficiente para ir a Europa que señala a Peter Lim, Kiat Lim y a Ron Gourlay y deja vendido a Carlos Corberán que ya sabe la plantilla con la que cuenta para lograr los objetivos. El club dejó escapar varias oportunidades para reforzarse e, incluso, se dejó dos fichas libres sin ocupar. Tocaba pues dar explicaciones, y muchas, y el CEO de fútbol, el escocés Gourlay, salió este jueves en Mestalla para dar las suyas. Se esperaba que se disculpara e, incluso, que si se sentía engañado, presentara su dimisión. Sin embargo, Gourlay dijo que no iba a dimitir, que no iba a cargarse a Corberán y defendió su trabajo.

El CEO lo hizo delante del director general, Javier Solís, el director de la Academia, Luis Martínez. Ron Gourlay también comentó las siguientes cuestiones:

¿Está satisfecho con el mercado de fichajes?

El mercado de fichajes es uno de los momentos más complejos de la temporada, requiere una planificación. Hace doce meses hablé con el entrenador y fortalecimos la estructura para poder reforzar la plantilla. Analizamos las debilidades del equipo y acometimos los fichajes de De Haas, Dieng, Sato y Sato que facilitaban nuestra vida. Fichamos a dos sin pago, que nos habrían costado mucho más si pagamos en junio.

Defiende su mercado: Sato, Dieng y De Haas llegaron pronto

La respuesta es dilatada. Hicimos frente a varios desafíos como lesiones de larga duración, cuatro en concreto, que tiene un impacto en la planificación deportiva. Tuvimos que sustituir a jugadores importantes lesionados pero que siguen en nómina. Esto tiene un impacto sobre el resto del equipo. Tuvimos que buscar central, lateral derecho y sustituir a Diakhaby por su lesión (la temporada pasada), todo limitado por el Fair Play Financiero. Los tres primeros, el fichaje de Dimitrievski y Guido pronto nos ayudó.

Un mercado en tres partes

La política de fichajes que hemos seguido en el mercado. Fichajes al principio, buenas incorporaciones, luego hicimos trabajo en el medio en el que estuvimos analizando los perfiles adecuados porque si algo teníamos presente que tenían que mejorar el equipo y no iba a llegar nadie a largo plazo que no estuviera claro más allá de los cedidos.

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La última parte del mercado nos condiciona la llegada de Harvey Elliott, que nos aporta último pase, mucha calidad. Llega a un gran club y va a demostrar su ambición. Ofrecerá buenas ocasiones para los delanteros. Todo lo hacemos para ayudar al equipo.

"Hasta que se lesionó Sadiq no necesitábamos un delantero. Central tenemos a tres. No me avergüenza el mercado de fichajes del Valencia CF"

¿Prevé ir al mercado de fichajes libres?

Hasta que se lesionó Sadiq no necesitábamos un delantero. Central tenemos a tres. No me avergüenza el mercado de fichajes del Valencia CF. No veo que me sienta avergonzado. Sacamos a Almeida y vino un jugador de mucho talento. Un mensaje en este sentido: entiendo que los aficionados estén decepcionados y vamos a corregir esa situación. El Valencia CF necesita una persona fuerte y la tiene, pero avergonzado por nada. No me escondo de nadie.

¿Defiende su estructura deportiva a Lisandro Isei, Gillhauss, Zamora? ¿Están capacitados?

Las decisiones que se han tomado han sido las correctas. Sólo hace falta ver la situación del equipo. En un año hemos realizado 23 transacciones, de ellas dos fichajes top, entre ellos Guido, además de un japonés top como Sato. Se hace un trabajo fantástico pero a veces solo veis lo que sale en la superficie.

Cuando haces tantos movimientos, los jugadores necesitan adaptarse. Lo vimos la temporada pasada. Muchos de los que trajimos no disputaban minutos es cierto. Hay que tener en cuenta también el desarrollo de la parte de abajo.

¿Ha pensado dimitir? Dijo que estaría para dos años

No dije dos años, dije tres y cuatro ventanas. No voy a dimitir. Veo lo que pasa en el club y mi experiencia me dice que avanzamos en la buena dirección y no me refiero al principio de esta temporada que no es aceptable. Además, dos de esos tres partidos han sido muy seguidos

Quiero cumplir mis tres años aquí y espero completar mi trabajo aquí. No me corresponde ponerme nota, hay que mirar a largo plazo. No voy a dimitir, siento que esto decepcione a algunos, pero la espera se les hará larga y el café se les enfriará

El objetivo es mejorar el noveno puesto de la temporada pasada

¿Qué le exige al equipo y a Corberán?

Me gusta que sea el fútbol quien ponga en contexto los hechos.

¿Cuál es el objetivo del Valencia CF?

Entrenador, jugadores y todos tienen claro el objetivo. Se lo ha transmitido el presidente: avanzar, mejorar, ir adelante. El año pasado acabamos novenos, nos quedamos a las puertas de Europa, el objetivo es avanzar, mejorar. Así que vamos a ir paso a paso, vemos como llegaremos al final de año y juzgaremos la temporada.

La importancia del Nou Mestalla para el Fair Play y el proyecto del Valencia CF

¿Cuál es el proyecto del Valencia?

Cuando llegué expliqué que uno de los pilares del club es el Nou Mestalla, nos encanta, pero hay que competir pero para eso el Nou Mestalla es vital para generar ingresos para el Fair Play. El proyecto pasa por el nuevo estadio y las oportunidades que genera el estadio y después la generación de talento a través de la cantera y el nuevo edificio. Nuevo Mestalla y el desarrollo de talento son los dos pilares del proyecto para realizar el equipo que quieren los aficionados

El Valencia CF tiene mucha ambición y para lograr sus objetivos hay que planificar a largo plazo. Para hacer las cosas bien los aficionados tiene que ver que los jugadores tengan hambre en el campo. Hemos tenido éxitos en el pasado y estoy seguro que los tendremos en el futuro. Es importante que los aficionados vean las ganas del equipo de luchar y eso les decimos en cada partido, que tienen que competir.

El Fair Play es similar al de la temporada anterior. Se basa a través de los ingresos del club y eso ha hecho cambiando el modelo de reclutamiento del equipo.

Mensaje para la afición: "Estamos a tiempo"

Lleva tres ventanas de fichajes ¿qué mensaje le transmite a la afición?

Estos tres primeros partidos no los tendría en cuenta todavía. El inicio no ha sido ideal. Estoy decepcionado, los jugadores y el entrenador también ,pero hay que corregirlo. Tenemos tiempo. La afición y yo sentimos ese dolor, pero he de decir que esos dos paridos juntos no ayudó. Es importante tener un plan de juego y lograr que la pelota traspase. Hay que ser competitivos.

¿No cree que le falta autoexigencia? ¿No le preocupa que sus decisiones estén en contra de lo que piensa la afición cuando estuvieron a punto de descender?

El fútbol es así, no tiene un recorrido sencillo. Yo me siento frustrado como los aficionados. Lo entiendo y la gente del club ya sabe cómo me siento. Lo hemos hablado y es agua pasada. Son tres partidos y ahora nos centramos en el futuro. Dije que haría todo por este club pero para eso necesito tiempo y entiendo que los aficionados no lo vean así. Es un club enorme y veo que juntos podremos conseguir los resultados.

Ya no busca director deportivo para el mercado español: "La estructura funciona"

Mensajes a la afición: paciencia, hechos, buscamos a un director deportivo en el mercado español, queremos dar al valencianismo que se merece, habló de Europa

Hay hechos: cuando llegué la situación esta ahí. Llevamos tres ventanas. Hemos avanzado. Sobre el director deportivo diría que he llegado a la conclusión de que ya no es necesario. Estuvimos mirando opciones, implementamos una estructura deportiva que funciona y puedo ¿cambiar de opinión no?

¿Va a cumplir algún día su palabra?

Creo que estoy haciéndolo, pero es difícil verlo desde fuera. Dije que iba a ayudar a avanzar y voy a hacerlo. No ayudaría para nada cambiar el entrenador cada año. No nos ayudaría a cumplir con la política del fair play.

Peter Lim no va a abandonar el Valencia CF

Le pido que le diga a Ron Gourlay que le diga a Peter Lim que venda al Valencia. ¿Va a poner algo más de dinero Peter Lim o lo fía todo al Nou Mestalla?

No creo que el propietario vaya a abandonar el club.. Paso cada día por el Nou Mestalla y avanza, avanza el club y cuando eso esté hecho, no valdrán las excusas. Entonces lo veréis, pero necesito tiempo. Lo que hay que hacer es ganar partidos, corrigiendo el bajo desempeño de los jugadores.

¿Entiende que la afición no le ilusione este equipo? ¿Los jugadores que ha fichado pueden llegar a ser leyendas de este club?

Estamos en una situación diferente, de transición. No podemos competir al nivel de otras épocas, soy honesta. He estado en clubs del nivel que tenía el Valencia y necesitamos tiempo. Entiendo el legado de este club y entiendo la frustración de los aficionados.

¿Está previsto que Kiat Lim dé explicaciones y que usted salga más a menudo?

No hay ningún problema y puedo reunirme de forma regular con vosotros, pero prefiero hacerlo cuando haya cosas que decir, hechos.

¿De quién depende en el campo que la frustración no desaparezca?

Soy un aficionado más y es importante para mí ver el fútbol que yo y los aficionados deseamos ver. El tiempo es un problema. En cuanto a lo de hombres y niños lo único que dije es que salgan hombres al terreno de juego. Si hay alguien que no se sienta orgulloso de llevar esta camiseta, llame a mi puerta. Lo saben los futbolistas y lo sabe el entrenador.

¿Está haciendo un esfuerzo por aprender español?

Es difícil para mí pero no me impide hacer mi trabajo. Prefiero ser más claro expresándome en inglés. Acepto cada crítica positiva.

"El Nou Mestalla nos ayudará a fichar mejor, fichar más y estar en Europa y nos permitirá firmar contratos de patrocinio. El Valencia CF ha estado ahí y hay que ir paso a paso"

Viene de clubs de gran inversión ¿Cómo se puede mejorar si varios clubs como Elche, Racing o Dépor han invertido más que el Valencia CF?

Los clubs que los que vengo han tenido muchos ingresos, como aquí el Nou Mestalla. Eso nos permitirá tener más éxitos en el terreno de juego. Hay que hacer lo mismo. Los grandes equipos tienen grandes estadios. El Nou Mestalla nos ayudará a fichar mejor, fichar más y estar en Europa y nos permitirá firmar contratos de patrocinio. El Valencia CF ha estado ahí y hay que ir paso a paso.

¿Ha tratado de convencer a Peter Lim que demuestre con hechos lo de que avanzar y gaste más dinero?

Es difícil hablar del pasado. Tenemos un Fair Play este año, pero creo que el año que viene tendremos una situación distinta y podremos mejorar el equipo y llevarlo al siguiente nivel.

No prevé vender jugadores

El mercado de fichajes que menos jugadores ha vendido ¿Están obligados a vender algún jugador para el siguiente ejercicio?

Depende del mercado de invierno. Siempre el último recurso es vender un jugador. Hay que retener a los mejores jugadores. No hay presión inmediata para vender jugadores. Si hubiésemos vendido a alguien hubiera sido un error. No tenemos necesidad de vender a nadie y creo que no tendremos que hacerlo.