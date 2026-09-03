David Torres Valencia, 03 SEP 2026 - 14:55h.

Gourlay niega una negociación con el delantero y con Marvin Ducks el último día (aunque sí hubo llamada)

El Levante explica por qué Etta Eyong rechaza al Valencia y su postura de club: "No vuelven a llamar"

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Ron Gourlay ha salido este jueves a dar explicaciones sobre el insuficiente mercado de fichajes del Valencia CF que acabó con un esperpéntico último día en el que el club no pudo cerrar ningún fichaje y que se les escaparon algunos nombres como Etta Eyong. El Levante ya dio su explicación de lo sucedido, y ahora tocaba escuchar al Valencia CF para saber por qué Etta Eyong no está en Mestalla. ¿Fue el jugador quien dijo no? ¿El Levante? ¿Fue ofrecido? ¿Llamó el Valencia CF?... Gourlay ha dicho lo siguiente sobre Etta y Marvin Ducks, dos futbolistas con los que negoció el club (confirmado por varias fuentes) en las últimas horas, aunque él lo niega. "Esos dos nombres no se han contemplado en serio, mantuvimos 40 o 50 contactos. El plan para el último día es estar listo tras firmar a Harvey Elliott. Estábamos al límite del Fair Play financiero y abiertos a las salidas. Si hablamos con gente es porque hablamos, si no hablamos es que no", dijo

La versión del Levante UD

El director deportivo del Levante, Héctor Rodas, admitió este miércoles que el Valencia contactó con ellos para recibir información sobre el posible fichaje del camerunés Etta Eyong, que durante el verano desestimó “ofertas muy importantes” a nivel económico para el club levantinista. “Hubo una llamada del Valencia para conocer su situación y de muchos equipos más pero él decide quedarse. El Valencia me solicita información y no me vuelven a llamar”, explicó Rodas en una rueda de prensa ante los medios.

Rodas comentó que el deseo de Etta Eyong ha sido seguir en el Levante y confirmó que el jugador ha rechazado “absolutamente” todas las ofertas que el Levante ha recibido y que al club le “hubiese venido muy bien” a nivel económico su salida.