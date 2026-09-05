Joaquín Anduro 05 SEP 2026 - 16:25h.

Mikel reconoce que contaban con los dos canteranos "en la línea de sucesión"

Edin Terzic reconoce un problema en el Athletic tras el mercado de fichajes: "Yo no pongo las reglas"

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El cierre del mercado de fichajes puso fin a una ventana veraniega en la que el Athletic, además de las salidas, sólo ha incorporado caras nuevas en forma de futbolistas que han regresado de cesión. Entre ellos destacan dos futbolistas como Peio Canales y Beñat Gerenabarrena que enseguida se han asentado en los planes de Edin Terzic (más allá de la lesión del primero) cuya progresión ya conocía de antemano Mikel González "desde Lezama".

En Movistar+, antes del duelo ante el Atlético de Madrid, el director de fútbol ha confesado que ya llevaban tiempo en el club contando con el ascenso de los dos futbolistas al primer equipo: "Pues no quiero ser un visionario y contestar como ello pero en el Athletic, al final, tenemos que adelantar esos procesos o esas líneas de sucesión en el primer equipo, tenerlas claras. Creo que incluso antes de las cesiones a Santander y Castellón sabíamos que, si las cosas iban como pensábamos que iban a poder ir con los dos, iban a ser jugadores del primer equipo seguro".

"Siendo muy diferentes: Beñat con su energía, dinamismo, con todo lo que da dentro y fuera del campo y Peio Canales es un jugador diferente, tiene magia, juego, último pase, capacidad de asociación... Eran dos jugadores que veíamos desde pequeños en Lezama que eran chicos de nivel. Han ido dando pasos y ahora están dando buen rendimiento en el primer equipo", reflejó el directivo rojiblanco sobre dos futbolistas que representan fielmente la 'filosofía Athletic'.

Mikel González y la importancia del Athletic-Atlético

En cuanto al partido, Mikel González alabó al Atlético de Madrid aunque se mostró confiado en las posibilidades de los suyos: "Con muchas ganas, yo creo que sabemos el equipo que tenemos enfrente, que es un equipo que aspira a ganar todo cada temporada. Nosotros hemos tenido un arranque con unos resultados que no estábamos contentos".

"Ahora venimos de un partido en Vigo que, más allá del resultado, vimos el equipo que queremos ver, con una primera parte soberbia, con una energía yo creo que buena. Muy positivos para que en San Mamés podamos sacar los tres puntos y poder darle a la afición la primera alegría de la temporada", deseó.