Braulio Vázquez vaticina una Liga de 100 puntos entre Barça y Real Madrid

Todas las altas y bajas de LALIGA EA Sports en el mercado de fichajes

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Braulio Vázquez, director deportivo de CA Osasuna, ha comparecido este jueves ante los medios para repasar el mercado de fichajes del cuadro rojillo. Y, entre otras cosas, se ha mostrado preocupado por las diferencias económicas de LaLiga, pues considera que el Real Madrid y el FC Barcelona van encaminados a firmar cerca de 100 puntos, mientras que habrá cerca de 13 clubes destinados a luchar por la permanencia.

Una comparecencia en la que, sin nombrarlo, también ha mandado una indirecta al Athletic Club, al que coloca a nivel económico a la altura de los dos grandes: "Sé que soy un cansino pero es que es la verdad: somos el único club de verdad que queda en España, sinceramente, aunque se enfaden en otros sitios. Porque es así, porque no tenemos el potencial económico que tienen los tres clubs que quedan en España", ha declarado Braulio.

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Los tres clubes restantes a los que se refiere son los únicos que pertenecen a sus socios. Es decir, el Athletic, el Barça y el Real Madrid. Si bien es cierto que el cuadro bilbaíno goza de una economía privilegiada dentro del campeonato, también cabe destacar que ha gastado 0 euros durante este mercado de fichajes que acaba de cerrar, por lo que la comparación con los dos grandes es cuanto menos curiosa.

Osasuna vaticina una Liga de 100 puntos entre Barça y Real Madrid

Vázquez, además, ha aseverado que ve de nuevo una Liga disputada entre Real Madrid y Barcelona, con guarismos de casi 100 puntos para estos equipos, seguidos de los que optan a plazas europeas y después "12 o 13 equipos que peleamos por la permanencia y el que esté mejor puede pelear por Europa".

Aunque cree que en LaLiga hay cinco o seis equipos con peor plantilla que Osasuna y han tenido un buen comienzo de competición, el director deportivo ha preferido ser prudente y ha valorado que, tras los apuros de la pasada temporada, haya vuelto el "espíritu de valorar cada punto" que se consigue.