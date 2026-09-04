Joaquín Anduro 04 SEP 2026 - 16:31h.

Terzic valora cómo ha ido su primer mercado en el Athletic

Edin Terzic analiza la lesión de Peio Canales, el nivel de Galarreta y el cambio de Sancet: "Esa es la respuesta"

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El pasado martes acabó un mercado de fichajes con pocos movimientos en el Athletic Club ya que el trabajo de Mikel González ha estado destinado a dar salida a los jugadores con los que no contaba Edin Terzic y las altas se limitan a los que vuelven de cesión: Peio Canales, Hugo Rincón, Beñat Gerenabarrena y Álvaro Djaló. Sobre ello ha hablado el entrenador alemán en sala de prensa, valorando a los que se han ido y explicando la situación particular tanto de Djaló como de Nico Serrano, finalmente en unaa plantilla muy cargada de jugadores.

En la previa del duelo ante el Atlético, el técnico teutón valoraba así cómo ha ido este verano: "Todos los jugadores que han estado con nosotros desde el primer día conocían su rol y nuestras expectativas y, por supuesto, entendemos perfectamente que la gente no esté contenta con los minutos que está jugando o quizá con el rol que tiene. Y nosotros vamos a ser honestos. Primero de todo, estoy contento por los jugadores que han encontrado buenas oportunidades para mejorar sus situaciones personales. Solo puedo felicitar a todos los clubes porque van a recibir jugadores fantásticos y personas fantásticas".

"Después decidiremos cuidadosamente, cuando esos jugadores vuelvan a estar disponibles para nosotros, cuando regresen de sus cesiones, cómo pueden ayudarnos, como por ejemplo ahora que hablamos de Peio, de Gere, que volvieron de una cesión, o de Hugo. Las puertas siempre están abiertas. Nuestra puerta siempre está abierta para las buenas actuaciones y para los buenos jugadores", confirmó Edin Terzic.

Edin Terzic y el problema de la plantilla larga en el Athletic

En el caso de Nico Serrano y Álvaro Djaló, Terzic explica que volverán la próxima semana pero reconoce la dificultad de tener una plantilla larga: "Y hablando de Nico Serrano, por ejemplo, y quizá también puedo mencionar a Álvaro Djaló, no han entrenado durante los últimos días, pero van a volver con nosotros después de este fin de semana. Están trabajando realmente duro, pero desafortunadamente no siempre puedo ser justo con los jugadores. Si entrenas bien, eso no significa que vayas a jugar más porque yo no pongo las reglas para que, de repente, podamos llevar a 28 jugadores a la convocatoria del partido de mañana".

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"Parte de mi trabajo es tomar decisiones y mis decisiones no siempre pueden ser justas, pero siempre pueden ser honestas. Y esta es la manera en la que quiero tratar a mis jugadores, con todo el respeto, diciéndoles qué necesitan mejorar para mejorar su situación dentro de la plantilla. Pero no puedo quejarme de ningún jugador. Los jugadores están trabajando realmente duro para entrar en el equipo y las puertas siempre están abiertas. Y en el fútbol ves que pequeñas lesiones pueden cambiar toda la situación", analizó.

Por último, Terzic echó un guante en el Athletic para todos aquellos que, apretando, puedan mejorar su rol: "También hablamos durante la pretemporada de que teníamos un grupo muy grande, así que, por supuesto, para el cuerpo técnico no es fácil trabajar cada día con 28, 29 o 30 jugadores y realizar sesiones de entrenamiento adecuadas. Por supuesto, esto hace la vida un poco más fácil para los jugadores porque consiguen minutos y también para nosotros, porque trabajamos con un grupo algo más pequeño. Pero nuestra puerta para las buenas actuaciones está siempre abierta, independientemente de la edad, la trayectoria o el precio. Todo el mundo está invitado a rendir bien y a ayudarnos a ganar partidos".