Joaquín Anduro 04 SEP 2026 - 15:00h.

Terzic valora varios nombres propios del Athletic

Compartir







El Athletic Club vuelve a la acción este sábado ya con el mercado de fichajes cerrado y se enfrentará al Atlético de Madrid en San Mamés en una dura prueba para Edin Terzic tras la brillante victoria en Vigo. En la rueda de prensa previa, el técnico alemán ha valorado la lesión de Peio Canales y lo que pueden aportar Ruiz de Galarreta y Oihan Sancet, reconociendo el cambio de chip de este último con su duro trabajo desde la pretemporada.

Los nombres propios de Edin Terzic antes del Athletic-Atlético

Lesión de Peio Canales: "Hablando de Peio Canales, hay una primera cosa que es realmente buena. Por supuesto, vamos a echarle de menos. Es un jugador increíble, es muy importante para nosotros y creo que estaba en una muy buena forma antes de la lesión. Lo bueno es que va a estar fuera muy poco tiempo y la próxima semana va a empezar a entrenar sobre el césped de nuevo y esperamos tenerlo pronto otra vez. Pero su evolución, estar hablando de él después de la tercera jornada diciendo que vamos a echarle de menos, es una buena señal".

Presencia de Ruiz de Galarreta: "Con Galaxy, ya os dije después del partido mi valoración sobre él. Es un jugador increíble y muy importante para nosotros. Nos da muchísima estructura en nuestro juego con balón y sin balón porque tiene mucha experiencia y mucha calma en la toma de decisiones. Nunca entra en pánico y nos aporta muchísimo. Esperamos que pueda hacer mañana un buen partido como el que hizo el otro día en Vigo. Respecto a los minutos, siempre depende del partido y de la dinámica del partido. Pero creo que entrena muchísimo. Creo que no se puede trabajar más que Galaxy dentro y fuera del campo. Es un profesional de primer nivel, un jugador con muchísima calidad y un gran ser humano también. Y esta combinación, esta mezcla, me transmite buenas sensaciones para ponerle 90 minutos, 120 minutos o lo que sea necesario. Sé que Galaxy va a estar preparado para nosotros".

PUEDE INTERESARTE El Athletic reabre su mercado de fichajes y Edin Terzic no descarta un último cambio

Gestión de la plantilla: "Primero, miramos cómo han entrenado, su estado de forma actual y en los últimos partidos y qué necesitamos para el próximo partido. Y después, por supuesto, gestionamos las cargas. Todos estos cambios se han producido en una semana en la que jugamos tres partidos en ocho días. Fue la primera semana de la temporada y dos de esos partidos fueron fuera de casa. Así que fue una semana muy exigente y hubo muchos cambios. Para mañana vamos a estar abiertos a hacer cambios o quizás no haya ningún cambio, es algo sobre lo que tomaremos una decisión esta noche, después de reflexionar un poco sobre el último entrenamiento que hemos hecho esta mañana. Pero normalmente elaboramos la lista de convocados durante la semana. Elaboramos la alineación durante la semana. Pero después, como siempre ocurre en el mundo del deporte y en el mundo del fútbol, las cosas pueden cambiar. Así que la decisión final sobre la alineación será mañana. Pero lo que es seguro es que tenemos muy buenas sensaciones y muchas opciones, eso es lo bueno. Si tienes que tomar decisiones difíciles porque tienes buenos jugadores entre los que elegir, significa que tienes buenas oportunidades de presentar una buena alineación inicial y tienes buenas oportunidades de reaccionar a la dinámica del partido. Por ejemplo, esto es lo que hicimos la semana pasada contra el Celta en Vigo. Como siempre digo, es un esfuerzo de equipo. No fue una buena primera parte por la alineación inicial. Fue una buena victoria porque hubo una buena actuación durante 90 minutos y los jugadores que entraron fueron muy importantes para nosotros para proteger esta victoria y proteger esta buena energía. Así que tenemos muchas ganas del partido de mañana y no solo del partido de mañana, sino de toda la temporada. Tenemos un grupo maravilloso, con jugadores maravillosos y buena energía y vamos a protegerla".

Nivel de Oihan Sancet: "Para nosotros es importante que todos estén a un buen nivel. Sancet es uno de los jugadores que ha jugado todos los partidos y ha hecho una gran pretemporada, trabajando duro. Es muy positivo ese trabajo duro dentro y fuera del campo. No dejó las mejores sensaciones la pasada temporada y esto es lo que queremos dejar atrás. La mejor manera, si no estás contento con las cosas, es trabajar duro, y esa es la respuesta para muchas preguntas en la vida. Él está trabajando realmente duro y nosotros le estamos apoyando. Creo que ha tenido momentos realmente, realmente, realmente buenos en los tres partidos y creo que está muy cerca de ser quien marque nuestro próximo gol para nosotros. Está muy cerca y va a ser un jugador muy importante para nosotros si continúa trabajando duro de esta manera. Así que prometemos que vamos a apoyarle si continúa trabajando así y entonces va a ser un jugador muy importante para nosotros. Creo que tiene potencial para ser uno de los mejores jugadores de la liga. Buena declaración final. Creo que Oihan va a estar contento con ella (risas)".