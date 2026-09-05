Joaquín Anduro 05 SEP 2026 - 12:00h.

Mou acusó al Betis de "jugar para empatar"

Pellegrini pasa de polémicas y responde con señorío a Mourinho: "Ganamos porque marcamos y ellos no"

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La victoria del Real Betis por 1-0 ante el Real Madrid en La Cartuja supuso un estallido de alegría para la afición verdiblanca desplazada en La Cartuja, vibrando con el gol de Troy Parrott y con el penalti parado por Álvaro Valles a Kylian Mbappé. El club quiso dar las gracias a la afición por su empuje durante todo el encuentro y, para ello, aprovechó para lanzar un dardo a José Mourinho a raíz de las declaraciones del portugués haciendo de menos el triunfo bético.

"El gordo a nosotros ya nos tocó hace tiempo. ¡Gracias por llevarnos hacia la victoria!", escribió en redes sociales la entidad de las 13 barras para reivindicar el apoyo del beticismo... y aprovechando para responder a Mou por sus palabras en sala de prensa en las que consideró que los andaluces no habían jugado a ganar el partido y que les había tocado "el gordo".

Los recados de José Mourinho al Real Betis en sala de prensa

Si en la previa se vio al Mou más calmado incluso reconociendo que se había equivocado con sus palabras a Manuel Pellegrini durante su primera etapa como madridista menospreciando al Málaga, la derrota cambió su discurso. Sobre el análisis del encuentro, el luso no se explicaba por qué había perdido el Real Madrid y acusó al Betis de "jugar para empatar".

"No consigo justificar porque colectivamente el equipo ha jugado muy bien en todos los aspectos e individualmente también, no tengo nada que reprochar de la actitud de ningún jugador. La gente se ha dejado todo. Merecimos ganar claramente pero el merecer no te da puntos. Enhorabuena al Betis, que jugó para empatar y les tocó el gordo", declaró The Special One, que también dejó varios palos por la actitud de los futbolistas verdiblancos.

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Por su parte, Pellegrini le respondió sin meterse en más polémicas pero reivindicando el papel de su equipo: "No hago el mismo análisis porque salimos a ganar desde el primer minuto ante un gran rival. En términos generales tuvimos un rato cada uno y en el segundo creo, incluso, que tuvimos más balón y en campo contrario, ellos amenazaron a balón parado. Valles hizo tres paradas muy buenas pero el gol lo hicimos nosotros. Si empatan puede ser un resultado justo, pero también pasa muchas veces en el fútbol. Nosotros concretamos la que tuvimos y ellos, no".