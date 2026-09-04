El uno por uno del Betis y las notas del zambombazo contra el Real Madrid en La Cartuja

Álvaro Borrego 04 SEP 2026 - 23:10h.

Troy Parrott y Álvaro Valles brindan al Real Betis un triunfo histórico

La reacción de Dani Ceballos al pisar por primera vez La Cartuja

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El Real Betis logró una de esas victorias que se recuerdan durante mucho tiempo. Un ejercicio de valentía, derroche y sacrificio para doblegar a uno de los mejores clubes del mundo. Troy Parrott y Álvaro Valles, los héroes de una noche histórica.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Real Madrid,

Álvaro Valles (10): El mejor. De nuevo. El mejor. Sus paradas son oro molido para el Betis.

Bellerín (9): Secar al mejor extremo del planeta (Vinicius) lo hacen muy pocos futbolistas y hoy lo logró con una superioridad apabullante. Qué manera de desquitarse de su horrendo partido contra el Levante.

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Llorente (7): A este nivel no es que sea titular, es que es insustituible. Estaba dando una exhibición. Un absoluto recital defensivo hasta que el entrenador tuvo que cambiarlo. Imponente en el juego aéreo, fortísimo en el cuerpo a cuerpo e impecable al corte. Lástima ese choque fortuito que le impidió seguir. Hasta entonces fue el mejor.

Natan (8): Qué exhibición. Qué recital. Qué animal competitivo. Salvó una bajo la línea de gol a Mbappé, pero es que además le impidió darse la vuelta, ajustando la marca, impidiéndole ponerse de cara a gol.

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Fran García (7): Incombustible. Omnipresente. Es impresionante la virtud que tiene de repetir esfuerzos, corriendo la banda una y otra vez.

Marc Roca (6): En La Cartuja se notaba una sensación constante de incertidumbre cada vez que le tocaba intervenir, pero la realidad es que su partido fue impoluto. Dándole al equipo esa madurez que por momentos se necesitaba para luchar el control del centro del campo.

Facundo Bernal (6): Le falta mejorar en la toma de decisiones y debe limar algunas desconexiones al salir de zona para ejercer la presión, pero sigue creciendo. Ocho contribuciones defensivas, tres intercepciones y cinco recuperaciones. Solo falló dos pases en todo el partido. Hizo un ejercicio de sacrificio tremendo, sin dar un balón por perdido. Le honra el esfuerzo.

Isco (5): Va a más cada partido, aunque la exigencia física del Real Madrid le terminó superando. La alternancia de la posesión y las constantes idas y vueltas le obligaron a desfondarse en el trabajo defensivo, lo que le hizo llegar a varias jugadas exhausto. Demasiado lejos del área.

Pablo Fornals (6): En los momentos calientes siempre la pide, nunca se arroga, y eso marca la diferencia, se esté más o menos acertado. Fue el único capaz de romper líneas, de arrojar algo de luz al equipo o intentar cosas diferentes. El entrenador lo puso en el carril izquierdo y eso le quitó amplitud al equipo, pero le dio mayor fluidez en la circulación, acostumbrando a meterse por dentro y estar más cerca de las transiciones.

Antony (6): Casi todo el juego exterior de su equipo llegó por su banda, logrando generar peligro cada vez que Bellerín le ofrecía una línea de pase y atacaban en superioridad numérica, lo que permitía al brasileño meterse por dentro y probar el disparo. Le está costando ponerse de cara a gol y ser decisivo, que es para lo que se le trajo, pero la sensación de peligro que genera es innegable.

Cucho Hernández (4): Está irreconocible. Difícil de creer verlo tantas veces fuera de zona cuando es uno de los jugadores más inteligentes tácticamente del equipo. No logró imponerse en los duelos. Apenas tuvo un disparo cruzado. Fue un partido difícil para él.

Suplentes

Marc Bartra (8): Qué mejor manera de desquitarse de lo del Ciutat de Levante. Imperial. Salvó una bajo la línea de gol a Mbappé. Lo hizo todo bien.

Álvaro Fidalgo (5): Muy poco de él con balón, pero le honra el esfuerzo.

Nelson Deossa (5): Fue el que remató en la acción previa al gol y obligó a Courtois a fajarse al máximo, terminando luego vendido.

Troy Parrot (8): Llegar y besar el santo. A este chico se le van a caer los goles.

Riquelme (4): Todo lo hizo mal. Demasiado revolucionado, errando pases a priori súper fáciles.