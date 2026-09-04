Alberto Cercós García 04 SEP 2026 - 19:06h.

Primera jornada dura para Fernando Alonso en Monza, con serios problemas a resolver

Fernando Alonso sigue sin confirmar su futuro y lanza un nuevo aviso a Honda

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El paso adelante que parecía haber dado Aston Martin en las últimas carreras se ha frenado en seco en Monza. Después de que Fernando Alonso terminara noveno en Zandvoort y destacara las buenas sensaciones del AMR26, el monoplaza verde ha vuelto a mostrar sus carencias en un circuito que castiga especialmente la falta de velocidad punta. El asturiano acabó 21º en los Libres 1 tras perder su mejor vuelta por límites de pista y, aunque mejoró hasta la 19ª posición en la FP2, terminó a 2,5 segundos del mejor tiempo de George Russell.

El problema no parece estar únicamente en el chasis. Monza, con sus largas rectas y una exigencia enorme sobre las unidades de potencia, ha expuesto de nuevo las limitaciones del conjunto Aston Martin-Honda. La gran evolución introducida en Hungría había permitido al AMR26 acercarse a la zona media y hacerlo más predecible, pero en Italia esa mejoría ha quedado prácticamente oculta. Mientras Russell lideraba la FP2 con un Mercedes competitivo y Ferrari se mantenía en la pelea, Alonso volvía a quedar relegado a la parte baja de la clasificación.

Fernando Alonso y sus quejas por radio

La frustración del bicampeón mundial fue especialmente evidente durante la segunda sesión. Alonso no encontraba respuestas al volante y llegó a preguntar por radio: “No tengo potencia, qué está pasando”. Desde el muro quisieron conocer con precisión qué estaba fallando y el asturiano fue tan directo como contundente. Su diagnóstico no dejó prácticamente ningún apartado del coche fuera: “Motor, recta, vibraciones, no velocidad punta”. Una enumeración que reflejó la desesperación de un piloto que veía cómo su Aston Martin perdía terreno cada vez que llegaba a las zonas rápidas.

La escena resulta especialmente preocupante porque llega después de dos fines de semana en los que Alonso había recuperado cierta confianza en el proyecto. Sin embargo, Monza está sacando a relucir las debilidades que el equipo todavía arrastra, especialmente en la unidad de potencia Honda y su entrega. El fabricante japonés ya trabaja en mejorar la manejabilidad, pero las carencias de rendimiento en las rectas son ahora demasiado visibles. Alonso tendrá que buscar soluciones en los Libres 3 antes de una clasificación que se presenta complicada en todos los sentidos posibles.