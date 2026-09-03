Redacción ElDesmarque Madrid, 03 SEP 2026 - 12:40h.

La fábrica japonesa y Aston Martin todavía tienen que optimizar los datos de la nueva unidad de potencia

Aston Martin pide ayuda a Honda para pagar el salario que Fernando Alonso exige para renovar

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Fernando Alonso afronta el Gran Premio de Italia con una pequeña mejora en el motor de su AMR26. Honda ha reaccionado de inmediato al comportamiento de su nueva unidad de potencia y llevará a Monza nuevas calibraciones y contramedidas después de detectar en Zandvoort problemas de manejabilidad mayores de lo previsto. El fabricante japonés confía ahora en comprobar en pista si los ajustes realizados en Sakura, además de la nueva de caja de cambios más ligera de Aston Martin, permiten corregir una de las principales debilidades detectadas tras el estreno de su nuevo motor.

Honda mueve ficha tras los problemas de Zandvoort

La segunda especificación de la unidad de potencia llegó en Países Bajos con la intención de mejorar las prestaciones del propulsor. Y, en ese apartado, Honda considera que cumplió las expectativas. Sin embargo, la respuesta del motor durante el fin de semana reveló otro problema: la entrega de potencia no fue todo lo consistente que esperaban y las nuevas características de combustión obligaron a replantear parte de los ajustes.

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Shintaro Orihara, representante de Honda, explicó ante los medios en Monza, según recoge Motorsport España, que el nuevo motor sí ofreció la mejora de rendimiento esperada, pero reconoció que todavía hay trabajo por hacer. “Encontramos algunas cosas que podemos mejorar en cuanto a manejabilidad. Habíamos actualizado las características de combustión y preparado los ajustes de datos y nuevas herramientas para adaptarnos a esa nueva combustión y conseguir una mejor manejabilidad, pero no fue suficiente”, señaló.

Honda trasladó a Sakura todos los datos obtenidos en Zandvoort y el feedback recibido tanto de Alonso como de Lance Stroll. Allí volvió a trabajar en el banco de pruebas para modificar las herramientas de control y adaptar el funcionamiento del propulsor. “Nos llevamos todos los datos al banco y también todo el feedback de los pilotos. En HRC Sakura han realizado pruebas para mejorar nuestro control y conseguir una mejor manejabilidad”, explicó Orihara.

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Monza pondrá a prueba el nuevo motor de Honda

Los nipones han llevado a Italia una serie de actualizaciones destinadas a controlar mejor la combustión y conseguir una entrega de potencia más estable. “Necesitamos ajustar nuestras nuevas herramientas de control para gestionar mejor esa nueva combustión”, apuntó Orihara. La manejabilidad afecta a diferentes fases del funcionamiento del monoplaza, desde la entrega de potencia hasta el freno motor, las frenadas, los cambios de marcha o la recuperación del par y Honda considera que todavía tiene margen para optimizar también las prestaciones del propulsor.

Eso sí, no se espera un salto significativo con estas modificaciones y, tanto para Aston Martin como para los japoneses, Monza será un Gran Premio complicado. El trazado italiano tiene rectas muy largas y frenadas muy demandantes y Orihara ha asegurado que “deben ser realistas en este circuito ya que va a ser un reto en términos de prestaciones”.