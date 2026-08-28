Aston Martin pide ayuda a Honda para pagar el salario que pide Fernando Alonso para renovar

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 AGO 2026 - 10:34h.

Lawrence Stroll quiere que la fábrica japonesa pague parte del salario del piloto asturiano

La radio de Fernando Alonso con su ingeniero delata la parte del AMR26 que más odia

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Aston Martin necesita que Honda dé un paso adelante tanto en rendimiento como en involucración si quiere mantener a Fernando Alonso en su proyecto a partir de 2027. La escudería británica sigue trabajando en la construcción de un equipo que pelee por todo con Adrian Newey al frente, pero para ello también necesita cerrar la continuidad de su principal estrella. La negociación económica ya tiene unas cifras encima de la mesa y el fabricante japonés puede acabar teniendo un papel decisivo.

Fernando Alonso pone precio a su continuidad y Aston Martin quiere que Honda pague una parte

Según el periodista Marc Limacher, Lawrence Stroll pretende que Honda contribuya al futuro salario de Fernando Alonso. El piloto asturiano estaría pidiendo 40 millones de euros por las temporadas 2027 y 2028, a razón de 20 millones por cada curso. Una cifra que no es para nada desorbitada respecto a sus competidores ya que que estaría por debajo del nuevo contrato de Carlos Sainz con Williams (30 millones anuales). Aston Martin, por su parte, quiere que Honda aumente su aportación económica al equipo de cara a 2027 y los años posteriores. La intención sería que una parte de ese esfuerzo permita afrontar el coste de mantener a Alonso, aunque el dinero no será el único factor que tenga que convencer al bicampeón del mundo.

Honda sigue siendo clave para la decisión de Fernando Alonso

Según ha informado The Race, Honda es una pieza fundamental para resolver el futuro del piloto español. Si el nuevo motor japonés muestra una progresión suficiente durante las próximas carreras, será casi con toda seguridad un argumento suficiente para convencer a Alonso de continuar. Los nipones afrontan, por tanto, una presión doble. Deben demostrar que pueden proporcionar a Aston Martin una unidad de potencia competitiva para este nuevo ciclo reglamentario después de fracasar en su primer intento y, al mismo tiempo, aportar una ayuda económica considerable para retener a Fernando Alonso.