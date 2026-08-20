Fernando Alonso tomará una decisión sobre su futuro tras reunirse con Adrian Newey y Lawrence Stroll

Alberto Cercós García 20 AGO 2026 - 16:37h.

Tras las renovaciones de Carlos Sainz y Max Verstappen, los focos se centran en el futuro de Fernando Alonso

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¿Qué hará Fernando Alonso más allá de este 2026? Es una de las preguntas más recurrentes en cualquier Gran Premio de Fórmula 1. Y ni las vacaciones de verano han hecho que dicha cuestión se zanje como sí ha ocurrido con Carlos Sainz o Max Verstappen. En el caso del piloto asturiano de Aston Martin, la espera sigue su curso. Todo hace indicar que sí, que renovará con la escudería británica y que seguirá en la parrilla un par de años más. Pero ni él mismo es capaz de desvelar cuándo tomará una decisión al respecto. Ya en Países Bajos, Alonso explica cuáles son los pasos a seguir: reuniones, balances y mucha calma.

"Hasta que me senté aquí no pensaba en el futuro. Sí en el nuevo motor, también la previsión de tiempo o las mejoras en el chasis o en el confort del monoplaza. No es mi mayor prioridad ahora mismo. Lo veré en los próximos días, semanas... o meses. Quedaré con Lawrence Stroll en Holanda o Monza. También iré a la fábrica para preparar Madrid y si está allí con Adrian Newey me sentaré con él", reconocía el español en Zandvoort.

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Fernando Alonso, sin miedo hacia nuevos retos

Pase lo que pase, Alonso tiene muy claro cuál es su pasión: la competición. Si bien parece que sus pasos a corto plazo seguirán ligados a la F1, en un futuro no muy lejano aparecen nuevos retos que quiere conseguir. "La F1 es, ha sido y será mi vida, aquí está mi corazón. Y seguiré en este puesto o otro, pero esto no se trata de saber si seguiré el año que viene o tres más. Es sentarme con el equipo y si necesitan que yo pilote, pues lo tendré en cuenta. Porque necesito pilotar, soy un competidor y tengo retos. Es el definitivo, pero no sabes el tiempo que llevará o si conseguirás ese rendimiento que quizá llegue cuando yo no esté. Quiero ganar algún día el Dakar o volver a intentar la Indy500", explicaba.

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Antes de todo ello, el 2026 sigue su curso y el rendimiento del nuevo AMR26 es prometedor. "Lo importante será ver que tenemos clara la filosofía relacionada con nuestras necesidades y ver el paso adelante. En Budapest vimos esa dirección en el chasis y es alentador, y con el motor pasa lo mismo. Queremos confirmar el paso, pero no importa la cifra. Sea una décima o un segundo, pues seguimos demasiado lejos", zanjaba.