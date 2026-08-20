Redacción ElDesmarque Madrid, 20 AGO 2026 - 12:11h.

El asturiano todavía no ha comunicado si continuará en la Fórmula 1 en 2027, mientras la escudería insiste en que su prioridad es mantenerle como piloto

Max Verstappen pone fin al misterio sobre su futuro y renueva con Red Bull hasta 2030

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El futuro de Fernando Alonso continúa siendo una de las grandes incógnitas de la Fórmula 1. El bicampeón del mundo afronta el tramo decisivo de la temporada con contrato hasta finales de 2026 y, pese a que había señalado el verano como el momento para tomar una decisión, todavía no existe un anuncio definitivo. En Aston Martin, mientras tanto, mantienen una postura clara: quieren seguir contando con el asturiano.

Fernando Alonso sigue sin decidirse

Mike Krack, director de pista de Aston Martin, ha confirmado en la previa del Gran Premio de Países Bajos que las conversaciones sobre la continuidad de Alonso llevan meses sobre la mesa, pero que todavía no han llegado a una conclusión. “La conversación lleva muchos, muchos meses. Fernando siempre decía que tomaría una decisión alrededor del verano. Y creo que veremos una decisión en las próximas semanas”, explicó. El dirigente luxemburgués dejó claro que ahora mismo el equipo simplemente espera la resolución del piloto: “Estamos esperando su decisión, como he dicho, y después veremos”.

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Alonso ya había adelantado que su futuro no dependería exclusivamente de los resultados de Aston Martin y ha dejado claro que debe valorar también su relación con la nueva Fórmula 1, las sensaciones al volante y sus posibles objetivos fuera de la categoría. “Seguiré compitiendo porque me siento rápido y motivado. Si lo hago en Fórmula 1 o no, esa es otra historia”, afirmó durante el verano.

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Aston Martin no contempla otro nombre

Pese a las especulaciones que durante los últimos meses llegaron a relacionar a Carlos Sainz con Aston Martin como posible sustituto de Fernando Alonso, el mercado ha ido despejando algunas incógnitas. El piloto madrileño ha renovado con Williams y Max Verstappen ha hecho lo mismo con Red Bull hasta 2030, por lo que varios de los posibles movimientos que podían alterar la parrilla ya no tendrán lugar.

Krack ha insistido en que Aston Martin no trabaja actualmente pensando en un sustituto de Alonso. “No. Siempre hemos dicho que el foco es continuar con Fernando”, aseguró. “Tenemos bastante confianza en que llegaremos a un buen desenlace. Tenemos que respetar la petición de Fernando de tomar su propia decisión y tenemos que esperar”, concluyó. Todo apunta a que Alonso seguirá vestido de verde al menos una o dos temporadas más, aunque la última palabra continúa siendo exclusivamente suya. Aston Martin espera que el progreso técnico del proyecto, especialmente tras las importantes mejoras introducidas y el nuevo motor Honda, termine de convencerle.