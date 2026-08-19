Carlos Sainz renueva con Williams y se convierte en uno de los mejores pagados de la Fórmula 1

Alberto Cercós García 19 AGO 2026 - 16:31h.

Carlos Sainz y Williams anuncian la renovación del español con un contrato multianual: cobrará 30 millones por temporada

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Estaba siendo una especie de culebrón dentro de la 'silly season' de la Fórmula 1. El futuro de Carlos Sainz en Williams no era del todo claro. Y es que este 2026 las dudas sobre el proyecto han crecido muchísimo. Pese a que en 2025 la historia del piloto madrileño fue claramente de menos a más, este curso la realidad es tremendamente dura. Desde la pretemporada la cosa no iba bien, el cambio de reglamentación parece que pilló a la escudería británica en un momento de dudas y la primera parte del año ha sido realmente negativa. Tanto es así que, aunque Sainz no ha dejado nunca de hablar de confianza hacia el equipo, los rumores eran obvios: podía darse un cambio de aires de cara al 2027.

Pero nada de eso va a ocurrir. Tal y como avanzó el propio piloto, en verano ha tomado una decisión. Carlos Sainz ha renovado con Williams este mismo miércoles, con un contrato multianual. En MARCA aportan que dicho contrato alcanza el 2028 y que hay diferentes cláusulas por rendimiento. Asimismo, la 'potencia' del nuevo contrato de Sainz le aúpa a ser uno de los pilotos mejor pagados de toda la parrilla actual. Y es que son varias las fuentes que confirman que el madrileño recibirá 30 millones de euros por temporada. Una cifra astronómica que tan solo mejoran Max Verstappen, Lewis Hamilton, Lando Norris, George Russell y Charles Leclerc.

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Carlos Sainz, contento y satisfecho con la firma

“Creo de verdad en la gente que conforma este equipo, en la fábrica y en la pista, y en la inversión y el trabajo duro que hay por detrás. Tenemos lo necesario para dar la vuelta a esta situación y estoy tan comprometido como el primer día en ayudar a Williams a que llegue donde debe estar”, dice Sainz en el comunicado oficial del equipo.

James Vowles, jefe de Williams, celebra la renovación: “El talento de Carlos al volante y su dedicación en la fábrica han sido enormemente valiosas para este proyecto, trabajando a diario con los ingenieros para buscar cualquier milésima. Es un líder en este equipo y me alegra que vea lo que es posible. No es solo su habilidad y velocidad, también el trabajo que hace por detrás. Carlos comparte la fe y ambición que tenemos en Williams”.

Con esta decisión, Williams se asegura una continuidad plena. Y es que si hoy ha sido el turno de anunciar la renovación de Sainz, este pasado martes la escudería hizo lo propio con Alex Albon: el tándem del español y del tailandés seguirá varias temporadas más encabezando el proyecto de Williams.