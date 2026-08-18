Redacción ElDesmarque Madrid, 18 AGO 2026 - 10:28h.

La marca japonesa habría vuelto a reunir el talento de la etapa ganadora con Red Bull y afronta el Gran Premio de Países Bajos como un examen para comprobar si ha encontrado el camino correcto

Honda enfría la ilusión de Fernando Alonso: el nuevo motor tuvo problemas en el 'filming day' de Hungría

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El Gran Premio de Países Bajos será mucho más que una carrera para Aston Martin y Fernando Alonso. Zandvoort supondrá la primera gran prueba del nuevo motor Honda y permitirá comprobar si el fabricante japonés ha conseguido corregir los numerosos problemas que han condicionado su primer año con la escudería británica. Ahora, según ha informado Andrew Benson de BBCSport, la gran esperanza del proyecto está también en el regreso de varios ingenieros que participaron en la etapa más exitosa de Honda junto a Red Bull.

Zandvoort puede ser un punto de inflexión para Fernando Alonso y Aston Martin

Adrian Newey confirmó que el paquete estrenado en Hungría era solo la primera parte de una serie de mejoras y que habría nuevos pasos en Zandvoort. El propio Alonso terminó satisfecho con aquella primera evolución. "La correlación es buena y las ganancias de rendimiento están ahí", explicó. "Será una comprobación interesante (Zandvoort) para ver dónde estamos y por qué podemos luchar". La escudería británica ya ha demostrado que ha encontrado el camino correcto para evolucionar el AMR26 y ahora, el circuito neerlandés, será la primera prueba real para saber si Honda también va en la dirección adecuada.

Los antiguos ingenieros de Honda han vuelto al proyecto

Para ello, según ha informado Andrew Benson de BBCSport, Honda habría hecho regresar a parte del personal que les hizo campeones del mundo con Red Bull. La estructura japonesa tuvo que reconstruir buena parte de su departamento de Fórmula 1 después de abandonar su proyecto oficial al terminar 2021, mientras varios de sus antiguos ingenieros terminaron integrándose en Red Bull. La nueva asociación con Aston Martin obligó a rehacer ese equipo prácticamente desde cero.

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Ahora la fábrica nipona pretende aprovechar esa experiencia para entender qué ha fallado con su unidad de potencia de 2026. Esta nueva actualización incorpora mejoras en el motor de combustión interna, además de modificaciones en la batería y otros componentes. El objetivo no es únicamente ganar rendimiento en Zandvoort, sino demostrar que el fabricante ha identificado correctamente sus problemas de cara al desarrollo de 2027.