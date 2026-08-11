Redacción ElDesmarque Madrid, 11 AGO 2026 - 11:18h.

Se espera que la nueva unidad de potencia alcance una mejora de alrededor de 30 CV, pero podrían llegar en las próximas carreras y no directamente en Zandvoort

La imponente cantidad que pide Fernando Alonso a Aston Martin para renovar dos años más: sería el tercer piloto mejor pagado de la parrilla

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Lo que ayer parecía un chute de adrenalina e ilusión para Fernando Alonso y Aston Martin de cara a la segunda mitad de la temporada, ahora ha supuesto un pequeño jarro de agua fría. El piloto asturiano afrontará el regreso de la Fórmula 1 con la gran incógnita de la mejora del motor Honda ya que la fábrica japonesa estrenará en Zandvoort una nueva unidad de potencia. Esta evolución debe aportar un salto de rendimiento, pero su primer contacto con el AMR26 durante el 'filming day' de Hungría habría dejado algunos problemas por resolver.

La nueva unidad de potencia de Honda sufrió algunas problemas en su estreno

Según informa AutoRacer Italia, Honda tuvo más dificultades de las previstas durante el primer día con el nuevo motor. La expectativa inicial sitúa la ganancia de la nueva especificación en torno a los 30 CV, una cifra que podría traducirse aproximadamente en medio segundo por vuelta en Zandvoort. Sin embargo, el fabricante japonés no habría alcanzado inicialmente ese objetivo en el rodaje.

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La situación, eso sí, no significa que Aston Martin vaya a llegar a Países Bajos con una unidad de potencia defectuosa. Honda considera que se trata de pequeños problemas detectados durante una prueba precisamente destinada a recopilar información y confía en solucionarlos antes de que el motor tenga que afrontar un fin de semana completo de competición.

Jack Crawford fue el encargado de realizar ese trabajo en el rodaje limitado por la normativa a 200 kilómetros y la principal incógnita será saber cuánto de los 30 CV esperados puede ofrecer Honda desde la primera carrera. No se descarta que la evolución entregue inicialmente algo menos de esa cifra mientras el fabricante termina de solucionar los contratiempos detectados.

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La posible contradicción entre el primer test y el mensaje de Honda

La información llega apenas dos días después de que Honda trasladase públicamente un mensaje mucho más optimista. Koji Watanabe, presidente de HRC, aseguró que el fabricante había alcanzado su “objetivo interno” de rendimiento, aunque evitó revelar cifras concretas. Honda podría haber cumplido sus objetivos internos de desarrollo y, al mismo tiempo, haber detectado durante el primer rodaje aspectos que necesitan ajustes antes de competir en el Gran Premio de Holanda.