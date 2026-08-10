Redacción ElDesmarque Madrid, 10 AGO 2026 - 10:38h.

El fabricante japonés llevará una nueva unidad de potencia al Gran Premio de Zandvoort

Fernando Alonso reduce su futuro a dos opciones: retirarse o seguir en Aston Martin mientras espera a Honda

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Fernando Alonso afronta el Gran Premio de Países Bajos con una de las grandes novedades de Aston Martin para la segunda mitad de la temporada. Honda estrenará en Zandvoort la Spec 2 de su unidad de potencia, una evolución desarrollada durante los últimos meses en Sakura y que llega después del paso adelante aerodinámico mostrado por el AMR26 en Hungría. Shintaro Orihara, ingeniero jefe de Honda en Fórmula 1, ha confirmado que el nuevo propulsor ha alcanzado los objetivos internos que se había marcado el fabricante japonés.

Honda ha puesto el foco en la combustión

Los nipones han trabajado especialmente en la combustión para extraer un mayor rendimiento del propulsor. “Nos centramos en mejorar el rendimiento del motor, digamos, en acelerar la combustión”, explicó Shintaro Orihara. La precámara de combustión ha recibido una nueva geometría para acelerar el proceso, mientras que también se ha revisado la forma del pistón. Además, Honda ha introducido cambios en determinados sistemas de lubricación para reducir la fricción interna.

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Honda no ha querido poner cifras a la ganancia de rendimiento que puede ofrecer la nueva unidad de potencia, pero el mensaje transmitido desde Japón es positivo. Koji Watanabe, presidente de HRC, ha asegurado que hay confianza en el trabajo realizado por el equipo de Sakura antes de afrontar la primera carrera con la nueva versión del motor. “No puedo revelar cifras exactas, pero hemos alcanzado nuestro objetivo interno y confío en el trabajo del equipo de HRC Sakura Factory con el motor Spec 2”.

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La evolución del nuevo motor es global y no se centra en piezas concretas

La llegada de esta Spec 2 se produce en un momento especialmente importante para Aston Martin. El equipo británico empezó el campeonato completamente descolgado de la parrilla, por detrás de los Cadillac y condicionado por un proyecto completamente nuevo y por las exigencias del reglamento de unidades de potencia de 2026.

El paquete aerodinámico introducido en Hungría supuso una mejora en el comportamiento del AMR26. Ahora Honda, además de las evoluciones ya comentadas, pretende aportar un salto desde el apartado del motor, sin centrarse en piezas concretas, a partir de Zandvoort. “Tenemos una larga lista de mejoras para el rendimiento del motor”, dijo Orihara.

El Gran Premio de Países Bajos será el primer examen real. Honda considera que ha cumplido sus objetivos internos, pero será la pista la que determine cuánto de ese progreso puede trasladarse al cronómetro. Para Alonso, la combinación de la nueva unidad de potencia y las mejoras aerodinámicas de Aston Martin representa una oportunidad para comprobar si el equipo puede dar otro paso adelante y así confirmar su continuidad en la escudería verde de una vez por todas.