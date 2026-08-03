Redacción ElDesmarque Madrid, 03 AGO 2026 - 10:46h.

El piloto asturiano sabe que la mejora de motor para el Gran Premio de Zandvoort es clave para su futuro

Honda sigue siendo el problema: el nuevo motor dejará a Fernando Alonso a un segundo de los mejores

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La Fórmula 1 afronta el parón veraniego con el mercado de pilotos completamente abierto, aunque hay dos nombres que condicionan cualquier movimiento: Max Verstappen y Fernando Alonso. Según informa Sky Sports F1, el neerlandés todavía no ha comunicado internamente si continuará en Red Bull, mientras que el asturiano aún no ha tomado una decisión sobre 2027. En el caso del español hay un matiz importante y es que su futuro solo tiene dos caminos: Aston Martin o la retirada. La información del medio británico apunta a que la decisión de Alonso se reduce únicamente a esos dos escenarios y que la posibilidad de verle con otro equipo no está sobre la mesa.

Honda tiene la llave del futuro de Fernando Alonso

El factor clave de la decisión de Fernando Alonso será el rendimiento del nuevo motor Honda. Aston Martin dio un paso adelante en Hungría gracias al importante paquete aerodinámico y a la reducción de peso del AMR26, mejoras que permitieron al equipo recuperar competitividad y alcanzar la Q2 por primera vez esta temporada.

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Ahora llega la segunda parte del plan. El nuevo propulsor de Honda debutará tras el verano y será la prueba definitiva para comprobar si el fabricante japonés puede reducir la enorme desventaja que todavía mantiene respecto a sus rivales. Ese aspecto será determinante para Alonso. El asturiano necesita comprobar que Aston Martin y la fábrica japonesa tienen la capacidad real para seguir progresando ya que afrontar otra temporada luchando en la parte trasera de la parrilla o cambiar de equipo no entra en sus planes.

Max Verstappen podría cambiar el mercado de pilotos, pero Aston Martin lo tiene claro

El otro gran protagonista del verano es Max Verstappen. El neerlandés, que tiene contrato con Red Bull, ya puede activar una cláusula de salida y Mercedes continúa apareciendo como el principal candidato si finalmente decide cambiar de aires. También han habido rumores que le relacionaban con McLaren, aunque el equipo británico ha insistido en que está satisfecho con su alineación.

Pese a que cualquier movimiento de Verstappen desencadenaría un efecto dominó en la parrilla, Aston Martin mantiene la prioridad absoluta de renovar a Fernando Alonso, una idea que también ha respaldado públicamente Adrian Newey durante el fin de semana de Hungría. Por ello, la escudería británica espera la respuesta del piloto asturiano antes de tomar cualquier otra decisión y todo apunta a que el lunes después del Gran Premio de Zandvoort, cuando el bicampeón del mundo tenga una idea clara de donde está el nuevo motor de Honda, tomará una decisión.