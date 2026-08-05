Alberto Cercós García 05 AGO 2026 - 11:47h.

Salen a la luz unas cifras que ubicarían a Fernando Alonso como uno de los mejores pagados de la Fórmula 1

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Aston Martin quiere convencer a Fernando Alonso para prolongar su etapa más allá de 2026. El contrato actual expira a finales de este año y el asturiano todavía debe decidir si continuará en 2027. En este escenario ha aparecido una cifra de enorme impacto: el periodista especializado en el negocio de la Fórmula 1 Marc Limacher sostiene que Alonso estaría pidiendo alrededor de 40 millones de euros por temporada para firmar por dos años. La cantidad elevaría en unos 10 millones su salario estimado actual, situado en 30 millones según Business Book GP.

De confirmarse, la petición colocaría a Alonso entre los pilotos mejor pagados. La referencia económica de Limacher para 2026 sitúa por delante a Max Verstappen y Lewis Hamilton, mientras Lando Norris figura con 40 millones; esos 40 millones colocarían al español entre los tres contratos más altos. Los sueldos de F1 no son oficiales y pueden variar por bonus. Tampoco existe confirmación pública sobre una oferta cerrada: la cifra procede de Limacher.

El futuro del AMR26, clave para la decisión final

El contexto deportivo explica la importancia de la negociación. Alonso está viviendo un 2026 muy complicado, con Aston Martin sufriendo al inicio del nuevo reglamento. Sin embargo, el GP de Hungría cambió el tono: el AMR26 recibió 16 evoluciones y Alonso alcanzó por primera vez la Q3, antes de terminar decimocuarto. El asturiano destacó que volvió a sentir competitividad y que el monoplaza ofrecía una buena base para el futuro.

La segunda mitad del curso llega con argumentos para que Aston Martin siga intentando retenerle. Adrian Newey confirmó que las mejoras de Hungría son solo la primera parte, con nuevos pasos previstos en Zandvoort y después en Monza y Bakú, además de una evolución de Honda en Países Bajos. Alonso ha insistido en que su decisión dependerá de si disfruta pilotando los coches de 2026 y de cómo evolucionan las reglas, más que de los resultados. Aston Martin quiere convencer; Alonso tiene una baza clara para negociar.