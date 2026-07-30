Redacción ElDesmarque Madrid, 30 JUL 2026 - 10:23h.

El piloto asturiano dejó dos bonitos mensajes en sus redes sociales

Fernando Alonso y el motivo personal por el que sigue retrasando su decisión de renovar

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El paddock de la Fórmula 1 y Aston Martin están de luto después del Gran Premio de Hungría. El equipo británico ha comunicado este miércoles el fallecimiento de Mick Fern, histórico técnico de neumáticos de la escudería de Silverstone y una de las personas más queridas del campeonato. Conocido por todos como ‘Biscuit’, dedicó 35 años de su vida a la Fórmula 1 y dejó una huella imborrable entre compañeros, pilotos y miembros de los equipos. Fernando Alonso también ha querido despedirse de él con dos emotivos mensaje en sus redes sociales.

El adiós a una figura histórica de Aston Martin

Aston Martin ha anunciado, a través de un comunicado oficial la muerte de Mick Fern, quien falleció en paz rodeado de su familia y amigos. El equipo ha recordado la enorme importancia que tuvo dentro de la escudería desde su llegada en 1999, cuando la estructura competía bajo el nombre de Jordan, y su regreso en 2015 para afrontar una nueva etapa. Como técnico de neumáticos, Fern era uno de los responsables de gestionar las gomas de uno de los lados del garaje durante los fines de semana de Gran Premio y tenía un trabajo fundamental aunque muchas veces alejado de los focos.

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En su comunicado, Aston Martin ha destacado que "Biscuit (apodo) fue un verdadero pilar que mostró lealtad y apoyo a todos los que lo rodeaban. Acogía a todos con los brazos abiertos y hacía que nuestro mundo itinerante se sintiera más como un hogar”. La escudería también ha recordado que era una de las personalidades más apreciadas del paddock por su cercanía, su humor y su disposición para ayudar a cualquiera que lo necesitara.

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El emotivo homenaje de Fernando Alonso a Mick Fern

La pérdida de Mick Fern también ha provocado la reacción de Fernando Alonso. El piloto asturiano, que compartió con él las últimas temporadas en Aston Martin, publicó una historia en su perfil oficial de Instagram con un sencillo pero emotivo mensaje: “Siempre en nuestros corazones”.

Además, respondió al comunicado publicado por la escudería inglesa en redes sociales con otra despedida cargada de cariño: “Te extrañaremos, Biscuit. QEPD”. Su ausencia ya se había notado durante el pasado Gran Premio de Hungría, donde Aston Martin y numerosos miembros del paddock le enviaron mensajes de apoyo mientras atravesaba un delicado estado de salud.

Con 35 años de trayectoria en la Fórmula 1, Mick Fern deja un legado que va mucho más allá de su trabajo como técnico de neumáticos. Su profesionalidad, cercanía y calidad humana le convirtieron en una figura imprescindible dentro del garaje de Aston Martin y en una de las personas más queridas de todo el paddock.