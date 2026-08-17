Redacción ElDesmarque Madrid, 17 AGO 2026 - 12:45h.

La fábrica japonesa estrena una evolución en la unidad de potencia y confía en que el AMR26 pueda entrar por fin en la pelea de la zona media

Fernando Alonso ya se frota las manos con el nuevo motor de Honda: "Hemos alcanzado nuestro objetivo internos"

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El regreso de la Fórmula 1 tras el parón de verano llega con un aliciente claro para Aston Martin y Fernando Alonso. La escudería británica afronta el Gran Premio de Países Bajos como el fin de semana más importante de la temporada y, en medio de la incertidumbre con el futuro del piloto asturiano, llega la tan esperada evolución de la unidad de potencia de Honda. Los japoneses han confirmado en su web oficial que esta actualización pretende cambiar el panorama de los de Silverstone por completo y que, sumado a la mejora aerodinámica que ya hubo en Hungría, el AMR26 dará un salto de rendimiento considerable.

Honda fija el objetivo: entrar en la zona media y luchar por puntos

El fabricante japonés ha explicado que el nuevo propulsor incorpora un aumento de potencia gracias a mejoras en el motor de combustión interna, además de pequeños avances en la batería y otros componentes. Aston Martin ya introdujo un importante paquete aerodinámico en Hungría y tiene previstas nuevas modificaciones para Zandvoort y Honda considera que la combinación de ambas evoluciones puede producir el salto que necesita el AMR26.

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El mensaje de la fábrica nipona es especialmente optimista considerando la situación de Aston Martin. "Se espera que, combinar un AMR26 más competitivo con la Spec 2 de la unidad de potencia de Honda, cree un efecto sinérgico, dando al equipo el rendimiento necesario para unirse a la batalla de la zona media y competir por puntos", señala la marca japonesa en su análisis del Gran Premio. Ahora Zandvoort será la primera prueba real para comprobar hasta dónde pueden llegar todas esas evoluciones.

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Zandvoort, un circuito que se adapta al Aston Martin y a Fernando Alonso

El circuito neerlandés plantea exigencias particulares, pero estas se adaptan al coche de la escudería británica y al estilo de conducción de Fernando Alonso. Las curvas peraltadas, una pista estrecha, la facilidad para recargar energía y las pocas rectas largas que hay suponen, sobre el papel, un escenario más favorable para el AMR26 y el motor Honda.

Además, el piloto asturiano ha dejado grandes actuaciones en Zandvoort. En 2021 inventó la trazada por fuera de la curva 3 en los entrenamientos libres y fue 6º el domingo. En 2022 también acabaría 6º y en 2023 fue 2º, en una de las mejores carreras del ovetense desde que volviera a la Fórmula 1. En 2024 acabaría 10º y en 2025 8º, por lo que siempre ha estado en los puntos. Ahora, el objetivo es ver un Aston Martin que aspire a ser líder de la zona media en la segunda mitad del campeonato mientras recorta poco a poco la diferencia con los equipos de arriba y todo va a depender de la nueva unidad de potencia de Honda.