Redacción ElDesmarque Madrid, 21 JUL 2026 - 13:02h.

Las actualizaciones que Aston Martin va a llevar a Hungría y Zandvoort pueden cambiar por completo el mercado de pilotos

Aston Martin rebaja las expectativas con las mejoras y Fernando Alonso podría ni verlas: "Debemos tener cuidado"

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Aston Martin afronta uno de los fines de semana más importantes de la temporada. La escudería británica estrenará este viernes en el Gran Premio de Hungría una evolución de su monoplaza (AMR26B). Esta actualización buscará corregir el decepcionante rendimiento de la primera mitad del campeonato y poder luchar con Cadillac, Williams y Haas. Según explica el periodista Roberto Chinchero en Motorsport Italia, el rendimiento de este coche no solo marcará el rumbo deportivo del equipo, sino que también podría condicionar el mercado de pilotos de cara a 2027.

El futuro de Fernando Alonso, pendiente del AMR26B

El estreno del nuevo Aston Martin puede convertirse en un punto de inflexión para el equipo británico. Si el monoplaza confirma el potencial esperado y el equipo da un salto de rendimiento, la continuidad de Fernando Alonso más allá de 2026 ganaría muchos enteros. El asturiano siempre ha transmitido su confianza en el proyecto de Aston Martin, especialmente en Adrian Newey, y que su renovación no depende de las mejoras, pero una nueva decepción abriría un escenario completamente distinto.

Según Roberto Chinchero, Alonso mantiene abierta la posibilidad de cerrar su carrera deportiva en Alpine, una opción que ya se había rumoreado durante el Gran Premio de España y que volvería a cobrar fuerza si Aston Martin no consigue dar el salto competitivo esperado. La reciente entrada de nuevos patrocinadores como Gucci en la escudería francesa facilitaría una operación que, por el elevado salario del español, no sería sencilla.

Carlos Sainz, pendiente de un posible efecto dominó

Un hipotético cambio de equipo de Alonso desencadenaría un efecto dominó en la parrilla. Aston Martin tendría que buscar un sustituto y, según el diario italiano, uno de los candidatos es Carlos Sainz. El madrileño estaba siendo vinculado al proyecto de Audi después del mal inicio de temporada de Williams, pero una vacante en Aston Martin podría facilitar su salida.

Curiosamente, no sería la primera vez que el futuro de ambos españoles está conectado. En 2018, cuando Alonso decide abandonar la Fórmula 1 tras su segunda etapa en McLaren, meses después, Sainz dejó Renault y ocupó precisamente su asiento en la escudería de Woking. Ocho años después, los caminos de ambos podrían volver a cruzarse y todo depende de las mejoras que Aston Martin y Honda van a estrenar este fin de semana.