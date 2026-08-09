Alberto Cercós García 09 AGO 2026 - 18:16h.

Marc Márquez, crítico consigo mismo por terminar séptimo en Silverstone

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Marc Márquez se marcha de Silverstone con un resultado que no estaba en sus planes y con una conclusión clara: si quiere seguir aspirando al título de MotoGP, tiene que dar un paso adelante. El piloto de Ducati terminó séptimo en el Gran Premio de Gran Bretaña, después de haber sido noveno en la 'sprint' del sábado, y únicamente pudo sumar diez puntos durante todo el fin de semana. Un botín escaso que le deja cuarto en la clasificación del Mundial, a 40 puntos del líder, Jorge Martín. La victoria fue para Raúl Fernández, por delante precisamente de Martín, mientras Marco Bezzecchi completó el podio. Márquez ya esperaba dificultades en un circuito en el que las Aprilia habían mostrado un ritmo especialmente fuerte, pero el resultado confirma que la Ducati no estuvo al nivel necesario para luchar por las primeras posiciones.

El fin de semana empezó torcido para el campeón. En la 'sprint' del sábado sufrió una importante degradación del neumático trasero y acabó noveno, después de haber perdido posiciones durante la prueba. Esa experiencia condicionó su planteamiento para la carrera larga del domingo. "No tenía más y los otros iban más rápido. He empezado la carrera, he intentado gestionar, porque ayer ya se vio que destrocé el neumático", explicó Márquez en DAZN. El catalán consiguió mantener un ritmo aceptable durante buena parte de la prueba, pero prefirió no asumir riesgos innecesarios en las últimas vueltas. "Si hubiera acabado quinto estaría muy satisfecho, porque creo que era un resultado optimista y bueno. Séptimo, hemos hecho una carrera aceptable, sin más. Ahora, a seguir mejorando", reconoció.

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La autocrítica de Marc Márquez

La autocrítica fue todavía mayor cuando se le preguntó por sus opciones de luchar por el campeonato. Márquez rechazó la etiqueta de favorito que se le había colocado antes del Gran Premio y señaló directamente a Martín como el piloto que mejor está gestionando la situación. "Por mucho que vosotros digáis que soy el favorito, no hay favorito en este Mundial. Se está viendo que cada domingo te puede ganar uno diferente y, de momento, el que está siendo más regular es el líder, Jorge Martín, y es el que lo está gestionando mejor", afirmó. El de Ducati tampoco escondió la realidad de su situación: "Hay tres pilotos delante de mí, que han sido mejor que yo en las 12 carreras que van". Un mensaje que refleja hasta qué punto el vigente campeón considera necesario recuperar terreno en la segunda mitad del campeonato.

El propio Márquez sabe que esperar a que lleguen sus circuitos favoritos no es una estrategia válida si pretende conquistar un nuevo Mundial. "Si quieres luchar por un campeonato no puedes esperar a tus circuitos. Tenemos que mejorar. Tienes que rendir al máximo en todos y, de momento, no lo estamos haciendo", sentenció. El calendario le ofrece ahora una oportunidad de reaccionar y el piloto incluye Japón entre los Grandes Premios en los que debe atacar: "Estando 40 puntos por detrás... no son muchos, pero son muchos: es un fin de semana entero, así que tienes que seguir apretando". Pese al golpe de Silverstone, Márquez no se muestra preocupado y mantiene su hoja de ruta. "Este era uno de los que tenía marcados en rojo", admitió. Ahora deberá transformar esa autocrítica en resultados si quiere que su candidatura al título siga siendo algo más que una posibilidad matemática.