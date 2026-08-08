Alberto Cercós García 08 AGO 2026 - 19:12h.

El catalán suma un solo punto en la 'sprint' tras sufrir mucho con los neumáticos y terminar noveno

El mensaje de Marc Márquez que pone en aviso a sus rivales por el título: "Tengo que atacar"

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Marc Márquez afronta la carrera del Gran Premio de Gran Bretaña obligado a reaccionar después de una 'sprint' en Silverstone que le ha hecho perder terreno en el Mundial. El piloto de Ducati, que venía protagonizando una importante remontada en la clasificación general, solo pudo ser noveno tras sufrir una fuerte caída de rendimiento del neumático trasero, mientras Jorge Martín se llevó la victoria y amplió su ventaja al frente del campeonato. Márquez tendrá este domingo una nueva oportunidad para minimizar los daños y evitar que el líder se escape demasiado en la clasificación.

El español explicó que todavía no tiene claro qué provocó la degradación y que el equipo tendrá que estudiar los datos antes de la carrera larga del domingo. "Tenemos que analizar ahora el porqué: si he empujado demasiado ese neumático las primeras vueltas, si ha cambiado la temperatura, si podemos ayudar a nivel de setup a que ese neumático sobreviva mejor mañana", señaló en DAZN. Márquez destacó además que la elección del neumático trasero cambiará para la carrera, aunque no cree que la diferencia sea suficiente para explicar por sí sola lo ocurrido: "Sí que es verdad que vamos al medio mañana, de trasero, pero no cambia tanto".

Marc Márquez buscará resarcirse en la carrera

La situación le obligó a cambiar por completo su planteamiento durante la 'sprint'. Márquez contó que ya en la tercera vuelta intentó engancharse al grupo delantero, pero detectó que algo no funcionaba en el neumático trasero. "He empezado a gestionar, pero ni así", explicó. A partir de ese momento entendió que debía limitar daños: "He visto que era una carrera de supervivencia". El de Ducati admitió que decidió no asumir riesgos innecesarios para intentar recuperar posiciones: "¿Para qué arriesgar para acabar séptimo o no coger ningún punto? Cambia poco". También subrayó que las últimas vueltas fueron especialmente delicadas: "No nos hemos caído porque ha habido situaciones bastante al límite".

Pese al resultado, Márquez no considera que el problema deba generar una alarma mayor porque nunca había experimentado algo similar durante los entrenamientos. "Durante los entrenos no había pasado nada", recordó, antes de poner como ejemplo incluso el trabajo realizado por la mañana con un neumático de ataque de ayer: "Hemos hecho unas buenas cuatro vueltas seguidas rápidas sin esta sensación". Ahora, su prioridad es encontrar una explicación y llegar mejor preparado al domingo. "Me preocupa el hecho este, porque durante los entrenos no lo habíamos tenido", reconoció. Y dejó claro cuál es el objetivo: "Lo importante es que estamos mostrando velocidad a una vuelta; ahora falta, como te digo, cuidar bien, mimar bien los neumáticos para que mañana podamos hacer una carrera más constante".