Max Verstappen pone fin al misterio sobre su futuro y renueva con Red Bull hasta 2030

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 AGO 2026 - 10:13h.

El piloto neerlandés acaba así con los rumores sobre su futuro y amplía su contrato con la escudería austriaca por dos temporadas más

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Max Verstappen ha decidido continuar en Red Bull. El cuatro veces campeón del mundo ha firmado una ampliación de contrato, al igual que Carlos Sainz con Williams, que le vincula con la escudería de Milton Keynes hasta finales de 2030, poniendo así punto y final a meses de especulaciones sobre su futuro en la Fórmula 1. El acuerdo supone añadir dos temporadas al contrato que ya tenía firmado hasta 2028. Verstappen seguirá siendo la gran referencia del proyecto de Red Bull en una etapa especialmente importante para el campeonato, con el inicio de la nueva generación de monoplazas y unidades de potencia.

Las declaraciones de Max Verstappen y Laurent Mekies tras el anuncio

El propio piloto neerlandés ha explicado su decisión en el comunicado oficial del equipo y ha destacado la confianza que mantiene en el proyecto. “Estoy realmente contento con la ampliación del contrato. Tenemos a la mejor gente y estoy emocionado por seguir trabajando junto a todos para volver de nuevo a lo más alto. Este sigue siendo el objetivo último por el que todos hemos estado trabajando, y que seguiremos persiguiendo. Quiero dar las gracias a Red Bull, Laurent Mekies y a todos en Oracle Red Bull Racing por la confianza que depositan en mí”, dijo.

Además, ha hablado de cómo es el equipo desde la llegada de Laurent Mekies. “Trabajar con Laurent ahora, durante más de un año, también ha sido estupendo, veo una visión clara que tiene para el equipo. Todos en Milton Keynes creen en lo que estamos construyendo y estoy deseando afrontar el próximo capítulo, luchar por más victorias y competir por campeonatos mientras seguimos dando forma al futuro”, explicó.

El jefe de equipo de Red Bull también quiso poner en valor la continuidad de su principal piloto. “Que Max continúe con nosotros y retener al mejor piloto de la parrilla es una noticia fantástica para todos en Red Bull, Oracle Red Bull Racing, así como para la F1 y el motorsport en su conjunto”, aclaró.

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“Muy pocas asociaciones en el deporte logran lo que Max y este equipo han conseguido. Desde el principio, Max ha encarnado todo lo que hace especial a Oracle Red Bull Racing: competitividad sin concesiones, determinación implacable y el valor para desafiar lo establecido. Su impacto en nuestra escudería y en la historia de Red Bull en el motorsport ha sido transformador, y ha sido fundamental en todo lo que hemos conseguido juntos”, expuso.

El final del culebrón Verstappen: ni Mercedes, ni McLaren ni adiós a la Fórmula 1

La renovación pone fin a uno de los grandes culebrones del mercado de pilotos. Durante los últimos meses se había especulado con la posibilidad de que Verstappen abandonara Red Bull pese a tener contrato hasta 2028. La buena relación con Toto Wolff hacía que Mercedes fuera uno de los destinos más interesantes para el neerlandés y el fichaje de su actual ingeniero, Gianpiero Lambiase, por McLaren para 2028, apuntaba a que el cuatro veces campeón del mundo pudiera marcharse a Woking.

A todo ello se sumaban las dudas del propio piloto sobre la nueva normativa técnica y su creciente interés por competir en otras disciplinas del automovilismo, hasta el punto de incluso llegarse a plantear la posibilidad de que pudiera abandonar la Fórmula 1 antes de tiempo. Finalmente, Verstappen ha despejado todas esas incógnitas. Seguirá vestido de Red Bull hasta 2030 y, si cumple íntegramente el nuevo acuerdo, habrá completado 15 temporadas con la escudería, desde su llegada en 2016 procedente de Toro Rosso. Su objetivo permanece intacto: volver a luchar por victorias y campeonatos con Red Bull.