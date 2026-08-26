Fernando Alonso farda por Mónaco del Aston Martin Valkyrie, valorado en tres millones de euros

Alberto Cercós García 26 AGO 2026 - 19:18h.

Fernando Alonso no se esconde para nada y luce por las calles de Mónaco del Aston Martin Valkyrie

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Fernando Alonso vuelve a presumir de garaje por las calles de Mónaco. El piloto asturiano ha sido visto al volante de su espectacular Aston Martin Valkyrie, uno de los coches más exclusivos de su colección y cuyo precio ronda los tres millones de euros. El hiperdeportivo, que el bicampeón del mundo recibió en 2024 en el Principado, vuelve a ser protagonista mientras Alonso disfruta de unos días lejos de los circuitos. El Valkyrie no es precisamente un vehículo que pase desapercibido: su diseño radical, su sonido y sus dimensiones hacen que cada aparición pública se convierta rápidamente en un espectáculo. El propio Aston Martin confirmó en su momento que Alonso participó junto al departamento Q en la configuración específica de su unidad.

No es, ni mucho menos, la primera vez que Alonso utiliza las calles de Mónaco como particular escaparate de su colección de superdeportivos. El asturiano ya ha sido visto en el Principado conduciendo algunos de sus modelos más exclusivos, entre ellos el Lamborghini Sián, una auténtica pieza de coleccionista de la que solamente se fabricaron 63 unidades en carrocería coupé y que puede alcanzar varios millones de euros en el mercado. También ha protagonizado apariciones con otros vehículos de alta gama de su colección, dejando claro que su garaje está a la altura de uno de los pilotos más laureados de la historia de la Fórmula 1.

Un coche único diseñado por Adrian Newey, el Valkyrie

Y el Valkyrie está a otro nivel incluso dentro de ese privilegiado garaje. El hiperdeportivo nació de la colaboración entre Aston Martin y Red Bull Advanced Technologies y contó con la participación de Adrian Newey, considerado uno de los grandes genios de la ingeniería de la Fórmula 1. Bajo su carrocería de fibra de carbono se esconde un espectacular V12 atmosférico de 6,5 litros desarrollado junto a Cosworth, capaz de girar hasta las 11.100 revoluciones por minuto. Con el sistema híbrido, la potencia máxima alcanza los 1.155 CV, mientras que su concepción busca ofrecer sensaciones lo más cercanas posible a las de un monoplaza de competición. En otras palabras: Alonso no necesita ponerse el casco para disfrutar de una máquina con ADN de Fórmula 1 por las calles de Mónaco.