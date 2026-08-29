Lando Norris renueva con McLaren y solo hay dos pilotos en la F1 que cobrarán más que él

Alberto Cercós García 29 AGO 2026 - 17:21h.

Tras ganar en Hungría y Zandvoort, Lando Norris renueva con McLaren hasta 2030

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Lando Norris ya tiene futuro asegurado y, además, con un contrato a la altura de su nuevo estatus en la Fórmula 1. McLaren ha anunciado este sábado la renovación del campeón del mundo hasta, como mínimo, el final de 2030, con una opción multianual que podría alargar todavía más su vinculación con la escudería. El británico seguirá siendo la gran referencia de Woking durante los próximos años y pone así punto final a cualquier especulación sobre un posible cambio de equipo. El anuncio llega, además, en un momento especialmente dulce: Norris acaba de encadenar las victorias en Hungría y Países Bajos, sus dos primeros triunfos consecutivos de la temporada.

La renovación tiene también un importante componente económico. McLaren no ha hecho públicas las cifras, pero varios medios y especialistas en contratos de Fórmula 1 han situado el nuevo salario de Norris en una horquilla de entre 40 y 60 millones de euros por temporada, dependiendo de la fuente y de cómo se contabilicen los bonus. Marc Limacher, uno de los periodistas que sigue con más detalle los contratos del paddock, apunta a que Norris pasaría de unos 30 millones en 2026 a cerca de 60 millones a partir de 2027.

Lando Norris pasaría a ser de los mejores pagados en la F1

Si las estimaciones más altas son correctas, Norris se colaría directamente en el podio de los pilotos mejor pagados de la parrilla, únicamente por detrás de Max Verstappen y Lewis Hamilton. Una posición acorde con su condición de campeón del mundo y con el papel protagonista que ha adquirido dentro del proyecto de McLaren. De hecho, el propio Norris se tomó con humor las comparaciones económicas y reconoció que todavía no ha alcanzado los logros de Verstappen o Hamilton. La realidad es que, con 26 años, 13 victorias y un Mundial en su bolsillo, McLaren considera que tiene motivos más que suficientes para hacer una inversión de semejante calibre.

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Y, por si quedaba alguna duda, Norris también ha confirmado que sí recibió interés de otros equipos antes de decidir su continuidad. En declaraciones recogidas por la BBC, el británico admitió que hubo conversaciones o acercamientos de escuderías rivales, aunque nunca llegó a negociar seriamente con ellas. Finalmente, la decisión fue sencilla: quedarse en McLaren, el equipo que considera su casa y con el que quiere seguir peleando por más títulos. Con esta renovación, el mercado de pilotos pierde uno de sus grandes nombres en juego y Norris se asegura asiento, proyecto y un sueldo de auténtica estrella hasta 2030... como mínimo.