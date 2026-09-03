Alberto Cercós García 03 SEP 2026 - 18:16h.

Monza no se antoja un Gran Premio positivo para Aston Martin ni para Fernando Alonso

Aston Martin ya ha detectado cuáles son los puntos fuertes y débiles del nuevo AMR26

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La historia de Fernando Alonso en el Gran Premio de Italia se antoja a ser igual de dramática que siempre. Este 2026 y su negatividad parece no tener fin. Tras un buen resultado en Zandvoort, las aspiraciones de Aston Martin podrían haber mejorado. A fin de cuentas, la actualización del AMR26 está dando sus frutos. Sin embargo, Honda no logra dar con la tecla para igualar las prestaciones técnicas. Y eso provoca que Alonso siga con serias dudas de qué hacer con su futuro más cercano. La Fórmula 1 sigue siendo una prioridad para él, al menos eso dice; pero el asturiano se niega a no ver a corto plazo un paso adelante por parte de la fábrica japonesa.

"Mi decisión no es sobre el coche, yo pilotaré y trabajaré al cien por cien aunque luche por un 15º. Pero sí más por las reglas, esta no es la F1 que queremos, ni los pilotos ni los espectadores. Hay que cambiar algunas cosas y espero poder contribuir a que con las próximas reglas volvamos a la F1 real", cuenta el propio Alonso en declaraciones recogidas por AS en Monza. "No hay ninguna felicidad en un noveno puesto, más allá de que te alegres por el equipo y las dos fábricas. Yo siempre piloto al cien por cien y Zandvoort no fue diferente", añade reconociendo que lo visto hace dos semanas ya es historia.

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El aviso de Fernando Alonso a Honda

Pese a que Aston Martin sí parece haber reaccionado al 'shock' inicial de estar en la cola de la parrilla, Alonso se centra ahora en apretar a Honda. El asturiano les ha lanzado un mensaje claro y contundente: no puede esperar cinco años a que den con la tecla. "Su compromiso, el de Honda, es enorme. Se ha reforzado la gestión de la unida de potencia con mucha gente del proyecto anterior, han vuelto, así que no tengo dudas. Queremos acortar los plazos y que no haya que esperar cinco años. Queremos que sean dos o tres. Tenemos a los mejores líderes en este equipo así que ellos saben lo que hay que hacer", señala.

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Por último, Alonso tira de sinceridad y prevé un Gran Premio en Monza muy duro. "Quizás soy demasiado pesimista y me llevo una sorpresa positiva. Pero será uno de los Grandes Premios más difíciles para nosotros, junto con Bakú o Las Vegas", zanja un Fernando que insiste en que la F1 es claramente su prioridad.