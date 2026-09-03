La FIA alerta del infierno de Monza: los pilotos soportarán temperaturas de hasta 60 grados

Redacción ElDesmarque Madrid, 03 SEP 2026 - 11:47h.

La organización ha publicado un comunicado donde avisar del calor extremo que habrá en el Gran Premio de este fin de semana

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Monza se prepara para un fin de semana especialmente exigente para los pilotos de Fórmula 1. Si ya de por sí es un trazado atípico por las numerosas rectas largas y frenadas fuertes que contiene, en las que lo más seguro es que Aston Martin sufra y donde la gestión de la batería será clave, las temperaturas altas serán otro factor a tener en cuenta durante la clasificación y la carrera. La FIA ha declarado la Alerta por Calor para el Gran Premio de Italia, con un asfalto que podría acercarse a los 60 grados, especialmente durante las jornadas del sábado y el domingo. Las condiciones convertirán la gestión física y de los neumáticos en uno de los grandes desafíos de la cita italiana.

Monza, ante un fin de semana extremo

El calor no solo afectará al comportamiento de los monoplazas. Los pilotos deberán soportar temperaturas extremas dentro del cockpit, protegidos por el mono ignífugo, el casco y los guantes durante casi dos horas de carrera. Una situación que puede provocar una importante pérdida de líquidos y aumentar el desgaste físico durante el Gran Premio.

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La alerta de la FIA resalta que los pilotos se encontrarán unas condiciones poco habituales para un circuito que, por sus largas rectas y amplias frenadas, no es de los más exigentes por lo que podrán aguantar la carrera sin problemas. Ahora, el asfalto llegará cerca de los 60 grados y eso, en un trazado de 'stop & go' donde la tracción es determinante, será un factor clave para el desgaste de los neumáticos.

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Las tres carreras más calurosas de la historia

Eso sí, sobre el papel, Monza no batirá ningún récord de temperaturas ni se acercará al podio histórico de las carreras más calurosas. Según Autohebdo Francia, el Gran Premio de Argentina de 1955 donde se alcanzaron los 40 grados, ocupa el tercer puesto y en él Juan Manuel Fangio, ganador de la prueba, terminó con graves quemaduras en una pierna.

La segunda posición corresponde al Gran Premio de Dallas de 1984, también con 40 grados, aunque con un asfalto que llegó hasta los 66. Keke Rosberg, padre de Nico Rosberg, ganó la carrera y solo ocho pilotos alcanzaron la bandera a cuadros. Finalmente, el récord pertenece al Gran Premio de Baréin de 2005, disputado con 42,5 grados de temperatura ambiente y 56 sobre el asfalto. Fernando Alonso, vencedor con Renault, calificó aquella prueba como la carrera más calurosa en la que había participado.