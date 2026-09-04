El preocupante mensaje de Honda a Fernando Alonso sobre su motor: "Hay mucho por hacer"

Redacción ElDesmarque Madrid, 04 SEP 2026 - 13:06h.

Koji Watanabe, máximo responsable de Honda Fórmula 1, ha asegurado que aún no han encontrado la solución para paliar los problemas de su unidad de potencia

Fernando Alonso sigue sin confirmar su futuro y lanza un nuevo aviso a Honda: "Hay que acortar pasos"

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Honda afronta la segunda mitad de la temporada de Fórmula 1 con una asignatura pendiente que va mucho más allá de una simple evolución. El fabricante japonés regresó al campeonato en 2026 como motorista de Aston Martin coincidiendo con el cambio de reglamento, pero el rendimiento de su unidad de potencia durante la primera parte del curso ha estado muy por debajo de las expectativas. En el Gran Premio de Países Bajos, la marca introdujo la Spec 2 y Fernando Alonso terminó noveno, aunque las palabras de Koji Watanabe, presidente de Honda Racing Corporation (HRC), dejan claro que el problema todavía está lejos de estar resuelto.

La Spec 2 no soluciona el problema de Honda

El dirigente nipón ha reconocido en Autosport Web Japón que el inicio del campeonato ha sido especialmente duro para Honda después de los éxitos cosechados junto a Red Bull y Max Verstappen. “Con las nuevas regulaciones y el comienzo de una nueva era en la Fórmula 1, regresamos oficialmente al campeonato, pero resultó ser un comienzo muy difícil. Muchas personas tenían grandes expectativas, pero decepcionar fue un golpe para Honda como conjunto y nuestro orgullo quedó profundamente herido”, explicó Watanabe.

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La gran evolución presentada en Zandvoort buscó incrementar el rendimiento mediante cambios en la combustión y también incorporó medidas para reducir las vibraciones que afectaron al motor durante la primera mitad de la temporada. Sin embargo, Honda no considera que esta actualización sea la solución definitiva. “La Spec 2 tiene la misma estructura que la Spec 1, por lo que es simplemente una versión mejorada de la Spec 1. Todavía no hemos alcanzado una solución fundamental para conseguir nuestros objetivos. Por lo tanto, el margen de lo que podemos hacer con la Spec 2 es algo limitado”, explicó.

El propio presidente de HRC ha querido rebajar cualquier expectativa de un cambio radical de rendimiento inmediato. “La Spec 2 no lo resuelve todo de una manera tan sencilla. Lo que tenemos que buscar ya no son únicamente los objetivos que nos marcamos al principio, sino reducir la distancia con los equipos que están delante, señaló.

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Fernando Alonso necesita algo más

El noveno puesto de Alonso en Zandvoort supuso un pequeño avance después de un inicio complicado, pero Honda sabe que todavía necesita encontrar más rendimiento. La nueva normativa ha obligado a los fabricantes a partir prácticamente desde cero y la marca japonesa reconoce que factores como el retraso en el desarrollo, el límite presupuestario y la reconstrucción del equipo de trabajo condicionaron el proyecto. “Con un motor de combustión interna no es fácil construir un motor completamente nuevo. Además, tenemos límites de costes y debemos concentrar nuestros recursos y nuestro personal en determinadas áreas”, explicó Watanabe.

La preocupación para Aston Martin es que la Spec 2 no ha representado ese salto definitivo que el equipo necesita para acercarse a sus rivales. “Hay aspectos como la manejabilidad que todavía tenemos que mejorar. Hay mucho por hacer”, admitió el presidente de HRC. Para Fernando Alonso, por tanto, el resultado de Zandvoort puede ser una primera señal positiva, pero no cambia el escenario. Honda necesita dar un paso adelante mucho mayor si Aston Martin quiere convertir su proyecto en un candidato habitual a luchar por las posiciones delanteras y si quiere mantener al asturiano en sus filas.