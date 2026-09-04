Joaquín Anduro 04 SEP 2026 - 19:53h.

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El pasado mes de junio, Ilia Topuria sufrió la primera derrota de su carrera en la UFC al caer ante Justin Gaethje en el evento celebrado en la Casa Blanca de la mano de Donald Trump. Un combate que le dejó varias secuelas al hispano-georgiano de las que ya se va recuperando y ya mira a su próxima pelea tal y como ha confirmado con una emotiva carta a su hijo Hugo en redes sociales.

La carta de Ilia Topuria a su hijo Hugo

Hugo, llevo unos días pensando en ti. En lo que sentiste cuando me viste caer. Sé que sufriste y, como padre, daría cualquier cosa por haberte ahorrado ese momento. Pero también me alegra que lo hayamos vivido juntos. Porque aquel día nos hizo más fuertes a los dos.

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Quiero que recuerdes siempre una cosa: en la vida no siempre se gana. Y no pasa nada. Porque perder no es lo importante. Lo importante es cómo pierdes. Quién decides ser cuando todo se pone oscuro. Cuando tienes que elegir entre quedarte en el suelo... o volver a levantarte.

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Creo que Dios quiso que viviera ese momento para enseñarme una lección que ninguna victoria podía enseñarme. Que el carácter no aparece cuando todo va bien; se revela cuando la vida te pone delante de su día más difícil. ¿Y sabes qué descubrí? Que después de visitar ese infierno, soy más fuerte que antes. Porque un campeón no es el que nunca cae. Es el que siempre encuentra un motivo para levantarse.

Eso es lo único que deseo para ti. No que ganes siempre, sino que nunca tengas miedo de perder. Que ninguna derrota tenga el poder de decirte quién eres. Porque eso solo lo decides tú. Y, pase lo que pase, recuerda siempre esto: el carácter es la única victoria que nadie puede quitarte.