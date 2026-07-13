Redacción ElDesmarque Madrid, 13 JUL 2026 - 11:21h.

La victoria del inglés en UFC 329 hace que el combate contra 'El Matador' esté más cerca que nunca

Sale a la luz el audio de Ilia Topuria antes de abandonar contra Justin Gaethje: "Dile al doctor que no puede ver"

Compartir







La división del peso ligero ha vuelto a agitarse tras el UFC 329. Mientras Ilia Topuria continúa con su recuperación tras perder el cinturón ante Justin Gaethje en el histórico combate celebrado en la Casa Blanca, Paddy Pimblett, tras acordarse del hispano-georgiano en la previa de su pelea, firmó una de las mejores actuaciones de su carrera al someter en apenas un minuto a Benoit Saint Denis en el evento del pasado sábado. Una noche marcada por la enorme decepción del regreso de Conor McGregor, lesionado a los pocos segundos de su combate frente a Max Holloway. El triunfo del de Liverpool le devuelve de lleno a la conversación de las grandes peleas de la categoría y reabre un enfrentamiento frente a Topuria que la UFC lleva tiempo intentando hacer realidad.

La victoria de Paddy Pimblett vuelve a cambiar el tablero del juego

La contundente victoria de Paddy Pimblett ha cambiado por completo el escenario del peso ligero. El británico, que llegaba con dudas tras caer meses atrás ante Justin Gaethje por el cinturón interino, disipó cualquier incógnita con una sumisión impecable sobre Benoit Saint Denis, uno de los nombres más en forma de la división.

PUEDE INTERESARTE Omar Montes comparte la primera imagen de Ilia Topuria tras la pelea: en España y con el rostro mucho mejor

Este triunfo le convierte en un rival mucho más atractivo para Ilia Topuria. El hispano-georgiano que, tras su recuperación, buscará recuperar su camino hacia el título tras perder su invicto frente a Gaethje, no tiene asegurada una revancha inmediata por el cinturón. Con aspirantes como Arman Tsarukyan, Charles Oliveira, Max Holloway o Mauricio Ruffy también llamando a la puerta, la UFC necesita un combate de máximo impacto para mantener a ‘El Matador’ en primera línea.

PUEDE INTERESARTE El hermano de Ilia Topuria lo salvó de una lesión neurológica permanente al parar la pelea

Ahí aparece Paddy 'The Baddy' Pimblett. La rivalidad entre ambos lleva tiempo creciendo y los constantes cruces de declaraciones son un ingrediente que convierte el duelo en uno de los más esperados por los aficionados.

España sueña con albergar el Ilia Topuria - Paddy Pimblett

Según Álvaro Colmenero, comentarista de Eurosport, la posibilidad de que ese enfrentamiento se dispute en España también ha ganado fuerza en los últimos días. Tanto el Movistar Arena como el Santiago Bernabéu figurarían entre las opciones que maneja la UFC para celebrar su primer gran evento en territorio español. La organización ya estudió este combate a principios de 2026, pero la situación personal de Topuria obligó a cambiar los planes y apostar por el cinturón interino entre Gaethje y Pimblett.

Ahora, con los dos disponibles para cruzar sus caminos y un contexto deportivo mucho más equilibrado, todas las piezas vuelven a encajar. El Topuria - Pimblett reúne todos los ingredientes para convertirse en uno de los eventos más mediáticos de la historia reciente de la UFC y, quizá, en la gran carta de presentación de la organización en España.