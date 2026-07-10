Paddy Pimblett vuelve a cargar contra Ilia Topuria por perder el invicto: “La gente se ríe de él”

Fran Duarte Madrid, 10 JUL 2026 - 14:29h.

El luchador británico vuelve a menospreciar a Ilia Topuria y considera que ha perdido toda 'su aura' al no seguir invicto

Sale a la luz el audio de Ilia Topuria antes de abandonar contra Justin Gaethje: "Dile al doctor que no puede ver"

Compartir







La primera derrota de Ilia Topuria en la UFC contra Justin Gaethje sigue coleando. El hispanogeorgiano tuvo que retirarse del combate por las graves lesiones en sus ojos que le impidieron continuar peleando por falta de visión. Una decisión que nació del hermano de Topuria y que evitó graves consecuencias para el luchador. El rostro totalmente hinchado de Ilia al terminar el combate da buena prueba del límite al que llegó en el combate, pero aún así hay rivales que le menosprecian.

No podía ser otro que Paddy Pimblett, el luchador británico que siempre aprovecha cualquier entrevista para lanzar un dardo al hispanogeorgiano. Pimblett protagonizará el combate contra Benoit Saint Denis en la previa del UFC 329 antes de la pelea estrella entre Conor McGregor y Max Holloway. Durante los actos de promoción del evento, Paddy Pimblett no ha querido dejar pasar la ocasión de volver a criticar a Ilia Topuria y esta vez se ha mostrado especialmente hiriente.

Paddy Pimblett sigue menospreciando a Ilia Topuria

El británico cree que la retirada de Ilia en el combate contra Gathje le deja en mal lugar, a pesar de las graves lesiones que padecía en sus ojos. “No es un verdadero luchador”, ha asegurado Pimblett en declaraciones a Eurosport. “Se quedó en el taburete, se sentó y dijo que no seguía. Los verdaderos luchadores no hacen eso”. También considera que perder su racha de invicto en la UFC le va a pasar factura al peleador. “Toda su aura se basaba en ser invicto. Lo vencieron, ahora está perdido, ya no tiene esa aura. La gente se ríe de él. Va a tener que luchar para salir de eso”, ha sentenciado. Una rivalidad que viene del deseo de Pimblett de enfrentarse a Topuria. “No podemos terminar nuestras carreras sin luchar”, ha reconocido, admitiendo que le hubiese gustado enfrentarse a él antes de perder el invicto.