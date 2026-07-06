Redacción ElDesmarque Madrid, 06 JUL 2026 - 13:30h.

La UFC ha publicado un documental sobre el evento y los combates celebrados en la Casa Blanca

Omar Montes comparte la primera imagen de Ilia Topuria tras la pelea: en España y con el rostro mucho mejor

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La UFC ha mostrado por primera vez cómo se vivió desde dentro uno de los momentos más impactantes del año en las artes marciales mixtas. La compañía ha estrenado en FOX Nation un documental sobre el UFC Freedom 250, celebrado el pasado 15 de junio en la Casa Blanca, en el que se incluyen imágenes inéditas y los audios originales del combate entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, una pelea que terminó con el abandono del hispano-georgiano y el final de su condición de campeón invicto.

A lo largo del documental se muestran las conversaciones entre los integrantes de la esquina de Topuria, así como las reacciones del presidente de la UFC, Dana White, y de otros ilustres protagonistas presentes en el público como Donald Trump. Este contenido permite comprender la gravedad de la situación que atravesaba el luchador durante los últimos asaltos cuando las lesiones en el rostro estaban comprometiendo seriamente su visión.

El estremecedor audio del abandono de Ilia Topuria frente a Justin Gaethje

Al finalizar el tercer asalto del combate frente a Gaethje, el equipo de Topuria comprobó que el luchador apenas podía ver por su ojo derecho. Aun así, Ilia salió a disputar el cuarto asalto intentando una heroicidad. Su hermano y entrenador, Aleksandre Topuria, tomaría más tarde la que sería una de las decisiones más difíciles en la carrera deportiva de 'El Matador'.

Aleksandre se dirigió a los miembros de su equipo al analizar el estado de su hermano. “Dile al doctor que no puede ver”, confesó. Después de permitir que disputara un último asalto, el técnico decidió detener definitivamente la pelea para proteger la integridad física del campeón. “Ilia, no más pelea. Se acabó”, le dijo desde la esquina. “Hemos finalizado el combate.”

Este documental refleja la dureza del momento y muestra el papel clave que desempeñó el entrenador del luchador hispano-georgiano ya que antepuso la salud de su hermano al resultado deportivo. La decisión, según confirmaron posteriormente los médicos, evitó que las lesiones oculares pudieran agravarse y comprometieran aún más la recuperación de Ilia.