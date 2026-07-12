Alberto Cercós García 12 JUL 2026 - 10:39h.

El esperado regreso de Conor McGregor terminó de la peor forma posible para él

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El esperado regreso de Conor McGregor al octágono acabó de la peor manera imaginable. Cinco años después de su última pelea en la UFC, el irlandés vio frustrado su retorno al lesionarse prácticamente en el inicio del combate estelar de UFC 329, disputado en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Apenas habían transcurrido unos segundos cuando 'The Notorious' intentó sorprender a Max Holloway con una patada en salto, pero apoyó mal la pierna derecha al aterrizar y comenzó a mostrar evidentes gestos de dolor. Aunque trató de continuar, perdió estabilidad en varias acciones y el árbitro Mike Beltran detuvo la pelea a los 69 segundos del primer asalto, decretando la victoria por nocaut técnico para el hawaiano. Las primeras valoraciones apuntan a una grave lesión de rodilla, posiblemente en el ligamento cruzado anterior, pendiente todavía de confirmación médica.

Los segundos de McGregor en el ring antes de lesionarse

La cita suponía una de las reapariciones más esperadas de la historia reciente de las artes marciales mixtas. McGregor no competía desde julio de 2021, cuando sufrió la fractura de la tibia y el peroné de la pierna izquierda frente a Dustin Poirier, una lesión que marcó el inicio de un largo periodo de inactividad salpicado por problemas físicos y diversas controversias fuera del deporte. Enfrente tenía a Max Holloway, antiguo campeón del peso pluma y viejo conocido del irlandés, al que McGregor derrotó por decisión unánime en 2013 en el primer enfrentamiento entre ambos, un combate en el que, paradójicamente, también sufrió una grave lesión de rodilla.

Lo que debía ser la gran noche del regreso de una de las mayores estrellas de la UFC terminó convirtiéndose en una escena de incredulidad para los miles de aficionados presentes en Las Vegas. Holloway levantó los brazos tras la interrupción mientras el propio McGregor abandonaba el octágono con visibles dificultades para caminar. El presidente de la UFC, Dana White, reconoció después del combate que la lesión podría afectar al ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, aunque el diagnóstico definitivo dependerá de las pruebas médicas. A sus 37 años, este nuevo contratiempo vuelve a poner en duda el futuro competitivo de un luchador cuyo regreso había generado una enorme expectación en todo el mundo.