Redacción ElDesmarque Madrid, 27 AGO 2026 - 12:22h.

El luchador hispano-georgiano está avanzando positivamente en su recuperación

Paddy Pimblett llama a la puerta de Ilia Topuria: la pelea más esperada de la UFC vuelve a coger fuerza

Compartir







Ilia Topuria continúa dando pasos adelante después de la dura derrota sufrida ante Justin Gaethje en el UFC 250. El luchador hispano-georgiano todavía tiene por delante un proceso de recuperación antes de volver a competir, pero las sensaciones que llegan desde su entorno son positivas. Jesús Gallo, uno de los preparadores físicos de ‘El Matador’, ha actualizado su estado durante una entrevista en el canal de YouTube de Jorge Ebro, periodista del Miami Herald, y ha dejado abierta la posibilidad de que el luchador pueda estar preparado físicamente para regresar antes de que termine 2026.

La recuperación de Ilia Topuria avanza a gran velocidad

El hispano-georgiano sufrió mucho más que dura derrota ante Gaethje en el UFC Freedom 250 del pasado mes de junio. El combate terminó después del cuarto asalto, cuando el hispano-georgiano no podía continuar debido a las lesiones en su rostro. El estadounidense le provocó fracturas en los dos huesos orbitales y también una fractura nasal, obligándole incluso a recibir atención hospitalaria. El combate tuvo consecuencias que fueron más allá de las lesiones ya que el hispano-georgiano tuvo problemas para ver y respirar, una experiencia especialmente traumática para cualquier luchador.

Gallo explicó en la conversación con Jorge Ebro que la recuperación está siendo “estupenda” y destacó tanto el trabajo de los médicos en España como las condiciones físicas del propio Topuria. El preparador considera que ‘El Matador’ está avanzando más rápido de lo que muchos podían esperar. "Tiene un poder de recuperación increíble", dijo.

Diciembre es una posibilidad, pero 2027 es el verdadero objetivo

La gran incógnita está ahora en cuándo volverá Topuria al octógono. Gallo considera que, si la recuperación continúa por el mismo camino, el luchador podría llegar a estar físicamente preparado para pelear en diciembre. Sin embargo, el propio preparador considera que regresar entonces no sería la opción más inteligente. La prioridad pasa por evitar cualquier riesgo innecesario y permitir que el luchador complete su recuperación física y mental. Por eso, 2027 es el escenario más probable para su regreso a la competición.