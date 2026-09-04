Álvaro Borrego 04 SEP 2026 - 23:38h.

El guardameta fue decisivo parándole el penalti en el descuento y amarrando los tres puntos para el Betis

La reacción de Dani Ceballos al pisar por primera vez La Cartuja

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Álvaro Valles es el hombre de la noche. El héroe del beticismo. El guardameta, al igual que hiciera contra la Real Sociedad o el Valencia, se erigió como el principal activo del Real Betis, siendo partícipe, parte y clave para el triunfo contra el Real Madrid. Fue el principal sostén del equipo durante buena fase del partido y coronó su actuación con esa parada a Kylian Mbappé sobre la bocina. Le ganó la partida al delantero francés parándole el penalti que a la postre fue decisivo para amarrar los tres puntos. Una acción que difícilmente olvidará el sevillano, quien, fruto de las pulsaciones del momento, se fue a celebrarlo en la cara del rival.

Al término del encuentro, el propio guardameta desveló lo que le dijo al francés antes de la pena máxima. Intentó desconcentrarlo y le salió bien: "Le dije que suerte, que un penalti en el último minuto, que vaya suerte, para intentar desconcentrarlo y salió bien", argumentaba Álvaro Valles para los micrófonos de Movistar.

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La gran noche de Álvaro Valles

"Valles, Valles, Valles" ha sido el veredicto de los más de 66.000 espectadores de La Cartuja ante la actuación decisiva, imperial, del portero bético, de nombre Álvaro, tras parar un penalti al francés Kylian M'Bappe en el tiempo de descuento como colofón a una actuación plagada de presencia en el juego defensivo bético y con paradas decisivas a lo largo de todo el encuentro para la victoria del Betis ante el Real Madrid por 1-0.

El portero rinconero, no obstante, tiró de humildad y compartió el mérito con el esfuerzo colectivo de todos sus compañeros y reconoció que su equipo tuvo "esa pizca de fortuna que también hace falta a veces" para llevarse los tres puntos. "Lo importante es seguir haciéndonos fuertes en casa y sacar los tres puntos. Hemos tenido esa pizca de fortuna que también hace falta a veces. Darle la enhorabuena a mis compañeros, que se han partido el alma", declaró Valles a Movistar+ tras el encuentro.

El guardameta bético reconoció la tensión de los últimos minutos ante la capacidad ofensiva del conjunto madridista: "han sido unos minutos muy emocionantes, tensos. Sabemos de la capacidad en ataque del Real Madrid. Por fortuna pudimos sacar la victoria adelante", señaló.

Sobre el penalti lanzado por Kylian Mbappé, explicó que había estudiado previamente los lanzamientos del delantero francés. "Trabajamos con Toni (Doblas) las últimas semanas. Los dos últimos los tiró abiertos. Aguanté al máximo. Desde que empezó el partido, si Mbappé tiraba un penalti, decidí que me iba a tirar hacia ese lado", dijo Valles, quien desveló su intento de desconcentrar al delantero antes del lanzamiento: "le dije que qué suerte, un penalti en ese minuto. Intentar descentrarle", apuntó. Finalmente, se refirió a la revisión de la acción en el lanzamiento de la pena máxima: "(Marc) Bartra llegó muy rápido. No sé si entró antes, yo no lo veo".