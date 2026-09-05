Pablo Sánchez 05 SEP 2026 - 18:17h.

Una brecha en la cabeza obliga a Edin Terzic a cambiar a Yeray en el descanso

Así jugaron los hombres de Edin Terzic

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El Athletic Club superó con contundencia al Atlético de Madrid en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de LALIGA EA SPORTS. Tras una intensa e igualada primera parte, en el segundo acto llegó la locura a San Mamés. Nico Williams abrió el duelo en el minuto 46 y Robert Navarro desató la alegría en el 48' por medio de una gran definición.

A continuación ponemos nota a la actuación de los jugadores del Athletic ante el Atlético de Madrid en San Mamés:

Unai Simón (7): Abortó con maestría un par de disparos peligrosos en el primer tiempo y destacó por su buena colocación y su comunicación con la defensa en el segundo para mantener a su equipo por delante.

Areso (7): Ordenado, preciso y solidario en tareas ofensivas. Se las vio ante Lookman y ganó la partida.

Yeray (S.C.): Tras una buena actuación tuvo que ser sustituido en el descanso después de una brecha en la cabeza producto de un choque fortuito con Hjulmand. Aitor Paredes entró en su lugar.

Laporte (9): Supo frenar las internadas del Atlético por el centro y fue el líder defensivo del Athletic en el trabajo aéreo. Imperial.

Yuri (5): Sufrió mucho ante Kang In. Sobrepasado desde el inicio en el uno contra uno. Mejoró con el paso de los minutos.

Galarreta (6): Desde el comienzo su tarea se centró en la recuperación de balones y en abortar el inicio de las acciones de peligro del Atlético.

Gerenabarrena (9): Sigue adquiriendo galones a base de trabajo y compromiso. Edin Terzic le dio la titularidad y la supo aprovechar a las mil maravillas. De sus botas nació el 3-0 obra de Sancet.

Robert Navarro (8): Definición sublime para anotar el 2-0. Enchufado durante todo el encuentro y excelente en el segundo acto.

Oihan Sancet (9): Mucha ayuda en la medular a la hora de sacar el balón y crear acciones ofensivas. Presión muy alta arriba y varias ocasiones en el primer tiempo. Culminó su partidazo con el definitivo 3-0.

Nico Williams (9): Fue de menos a más. El más listo de la clase para rematar en el área y adelantar al Athletic al inicio del segundo tiempo. Tras el gol se soltó en ataque y disfrutó de claras ocasiones.

Iñaki Williams (8): Le faltó esa pizca de velocidad de antaño y perdió un par de balones comprometidos para su equipo en zona peligrosa. Fue de menos a más y de sus botas nacieron ambos tantos del Athletic.

Cambios

Aitor Paredes (5): Entró por el lesionado Yeray y cumplió a la perfección. No sufrió mucho.

Jauregizar (6): Le dio frescura a la medular rojiblanca y control del juego en el tramo final.

Johaneko (6): Mostró descaro y muchas ganas en los pocos minutos que estuvo en el campo. Destacaron sus recortes y cambios de ritmo. Se llevó los aplausos del respetable en numerosas ocasiones.

Berenguer (S.C.).

Gorka Guruzeta (S.C.).