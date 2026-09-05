Una brecha en la cabeza obliga a Edin Terzic a cambiar a Yeray en el descanso

Pablo Sánchez 05 SEP 2026 - 17:27h.

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Aitor Paredes entró en su lugar

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La primera parte entre el Athletic y el Atlético de Madrid destacó por la tremenda igualdad que protagonizaron ambos conjuntos. También por el infortunio que sufrió uno de los protagonistas de la cita: Yeray Álvarez. El central rojiblanco terminó el primer acto con una brecha en la cabeza y aturdido tras un choque fortuito con Hjulmand, suceso que obligó a Edin Terzic a sustituirlo en el intermedio.

El encuentro transcurrió con aparente normalidad hasta que en la recta final del primer tiempo Yeray tuvo que ser atendido fuera del terreno de juego al sufrir una brecha en su cabeza. Tras la atención médica parecía poder incorporarse al encuentro, pero se sintió indispuesto y el cuerpo técnico decidió dejar pasar los minutos hasta el pitido final para comprobar su estado físico en el vestuario. Como medida de precaución debido al golpe, Terzic decidió cambiarlo para dar entrada al verde a Aitor Paredes, quien ya estuvo calentando durante todo el descanso.

Revolución en el segundo tiempo

El segundo acto nada tuvo que ver con el primero desde el primer minuto tras la reanudación. En el 46, Nico Williams aprovechó un balón a media altura que puso su hermano Iñaki para rematar de cabeza y abrir el marcador, desatando la locura en San Mamés. Pese a que la acción fue comprobada en la sala VAR por si el balón había salido del campo previamente, el tanto subió al marcador.

Dos minutos más tarde el estadio volvió a estallar de alegría con el bonito gol de Robert Navarro. Definición sublime a pase de Iñaki para el 2-0. Simeone, desde la banda, no daba crédito a lo sucedido en estos primeros cinco minutos de la segunda parte. El encuentro se puso muy cuesta arriba para los intereses del cuadro colchonero.