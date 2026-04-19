El recuerdo eterno a Aitor Zabaleta en la final: del tifo a la Copa levantada por Oyarzabal

Andrea Esteban 19 ABR 2026 - 14:10h.

Txurdin lució una camiseta con su recuerdo durante la celebración

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La final de Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Atlético de Madrid tuvo un componente emocional que fue más allá del fútbol. El nombre de Aitor Zabaleta estuvo muy presente en Sevilla, en un homenaje cargado de simbolismo que unió pasado y presente en una noche histórica.

Un tifo para no olvidar

Antes incluso de que rodara el balón, la afición txuri-urdin dejó una de las imágenes más impactantes de la final. Un tifo dedicado a Aitor Zabaleta presidió la grada, recordando al seguidor de la Real asesinado en 1998 en los aledaños del antiguo Vicente Calderón. Un gesto que convirtió el partido en algo más que una final: en un acto de memoria.

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La hinchada no olvidó. Y lo dejó claro desde el primer minuto.

De la grada al césped, y a la Copa

El homenaje no se quedó en la grada. También bajó al terreno de juego.

Durante la celebración, el símbolo de “Txurdin” ,la mascota de la Real, apareció con una camiseta en recuerdo a Zabaleta. Una imagen que conectó con toda la afición.

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El momento más emotivo llegó después, cuando Mikel Oyarzabal recogió ese testigo. El capitán utilizó esa misma camiseta para colocarla sobre la Copa en el momento de alzarla al cielo de Sevilla. Un gesto lleno de significado que convirtió el título en un tributo.

La emoción que trasciende generaciones

La escena no terminó ahí. En el campo que lleva el nombre de Aitor Zabaleta, varios jóvenes se acercaron a su imagen para celebrar la victoria de la Real.

Una instantánea que resume el impacto de su recuerdo: nuevas generaciones que no olvidan y que mantienen viva la memoria. Porque en una noche de gloria para la Real Sociedad, también hubo espacio para mirar atrás. Y para recordar.